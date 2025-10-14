Razkrivamo: za ameriške rakete zemlja-zrak bomo plačali 43 milijonov

"Gre za smrtonosno in nesmrtonosno pomoč. Še enkrat bi se vam rad zahvalil za sodelovanje. V tem trenutku smo zagotovili že za dve milijardi dolarjev nujno potrebne opreme iz ZDA za Ukrajino," pa je povedal Rutte.

Kakšno orožje in za kak denar Slovenija prek Natovega mehanizma kupuje za napadeno Ukrajino? Čeprav gre za zaupne informacije, je bil premier Robert Golob po srečanju z generalnim sekretarjem zahodnega vojaškega zavezništva Markom Ruttejem nenavadno odkrit: "Gre pa izključno za obrambne zmogljivosti, in sicer za protizračno obrambo. Se pravi zemlja-zrak."

In kolikšen je pri tem delež naše države? Ko se je Slovenija konec septembra pridružila Natovi shemi, je bilo za oboroževanje Ukrajine po naših informacijah sprva predvidenih 10 milijonov dolarjev. V četrtek pa je – po neuradnih informacijah 24UR – vlada na dopisni seji ta znesek povišala na 50 milijonov dolarjev oziroma 43 milijonov evrov in na dokument pripela oznako interno.

"Samega zneska ne morem razkriti, ker je pod oznako interno in nimam v tem trenutku teh pooblastil. Je pa znotraj proračuna ministrstva za obrambo za leto 2025. Se pravi ne gre za noben dodaten strošek," je dejal Golob.

"So dokumenti, ki so zaupne narave in taki bodo tudi ostali," pa je dodal obrambni minister Borut Sajovic.

Gre za protiraketne ščite ameriškega tipa Patriot ali norveško-ameriške NASAMS oziroma njihove podporne sisteme. Zanje je včeraj na srečanju parlamentarcev Nata v Ljubljani prek videopovezave lobiral tudi predsednik napadene države Volodimir Zelenski. "Zahvaljujem se državam, ki so se že pridružile programu PURL. Nizozemska, Danska, Norveška, Švedska, Nemčija, Kanada, baltske države, Belgija, Luksemburg in Islandija. In tudi Sloveniji se zahvaljujem, da se je pridružila," je dejal.

Golob pa: "Je naša dobesedno dolžnost, da pomagamo zaščititi ukrajinsko prebivalstvo. To, čemur smo priča zadnje dni, tedne in mesece, konstantni napadi na civilno infrastrukturo, energetsko infrastrukturo nimajo kaj dosti zveze z dejanskimi vojnimi napori, ampak samo izčrpavanje prebivalstva."

"Slovenija v okviru mehanizma PURL s temi sredstvi in sklepi krepi ukrajinsko protizračno obrambo. Z deli in z vsemi sredstvi, ki so potrebna za njihovo delovanje. Tu bom pa naredil piko," pa je bil redkobeseden Sajovic.

Čeprav bo orožje namenjeno za ukrajinsko bojišče, so omenjeni izdatki del jedrnega slovenskega vojaškega proračuna, ki jih v Natu pričakujejo od svojih članic. Neuradno pa vsi v levosredinski koaliciji niti v vladajoči Svobodi niso navdušeni nad takšnim povečanjem, ki je šlo povsem mimo državnega zbora.