Razkuževanje letal: 'Upaš, da ljudje dobro opravijo delo, za katerega so plačani'

Čistilna sredstva in razkužila, ki jih pri tem uporabljajo, izberejo in odobrijo letalske družbe same. "So pa to sredstva, ki so dokazanoučinkovita proti širokemu kroguvirusov,kotso SARS, E. coli, ptičjagripa, MRSAin drugi," je dejal Rooney. Protimikrobna zaščita praviloma deluje do 10 dni.

Christian Rooney , direktor podjetja JetWash Aero iz Velike Britanije, ki je specializirano za čiščenje letal, je povedal, da se urnik čiščenja prilagaja glede na vozni red. Če neko letalo z ene destinacije takoj leti na drugo, potem zgolj osnovno čiščenje, kot je pospravljanje smeti, ki jih pustijo potniki, opravi kar kabinsko osebje. "Bolj temeljito čiščenje letala, ki vključuje brisanje in razkuževanje toalet, kabin za ročno prtljago, pladnjev, mizic in sedežev, pa ponavadi poteka ponoči ali takrat, ko je letalo dlje časa na tleh," je pojasnil Rooney.

Če v teh dneh načrtujete potovanje z letalom, ste se bržkone že pozanimali o stanju koronavirusa na destinaciji, kamor ste namenjeni. Na nekaterih naših bližnjih letališčih, predvsem v sosednji Italiji, potnikom ob prihodu merijo telesno temperaturo, nadzor je poostren. Kaj pa na samih letalih? Kako pogosto se čistijo in razkužujejo, kako to delo sploh poteka? Kdo skrbi za to, da so potniki in osebje na letalih čim bolj varni pred okužbami, kot je koronavirus?

Potniki so v skrbeh, strokovnjaki mirijo: Virus ne bo skočil s sedeža in vas ugriznil v koleno.

Z razkuževanjem letal v resnici ne moremo posebej veliko vplivati na širjenje okužb, ker se virusi najpogosteje prenašajo neposredno z osebe na osebo, je za CNN dejal strokovnjak za infekcijske bolezni William Scaffner zUniverze Vanderbilt.Seveda je redno brisanje in čiščenje površin pomembno, poudarja. "Ampak noben virus ne bo skočil s sedeža in vas ugriznil v koleno. Najprej se morate okuženega dotakniti, nato pa virus prenesti v usta ali nos," je pojasnil Scaffner.

Stephanie Biron , nedavno upokojena stevardesa, ki je večino svoje kariere delala pri American Airlines, je za CNN povedala, da se po njenih izkušnjah standardi čiščenja letal precej razlikujejo. "Se je zgodilo, da smo vstopili na letalo, ki je bilo tako slabo počiščeno, da smo pred vkrcanjem potnikov morali poiskati ekipo, da je še enkrat opravila svoje delo. Spet drugič je bilo letalo tik po globinskem čiščenju, vsaj tako so nam rekli," je povedala Bironova in dodala: "Preprosto upaš, da ljudje, ki so odgovorni za čiščenje, opravijo delo, za katerega so plačani."

Da je osebna higiena potnikov še vedno najpomembnejša, je opozoril tudi infektolog Paulo Alves: "Roke so tiste, s katerimi najpogosteje prenesemo okužbe – zato jih redno umivajte z vodo in milom, če pa to ni na voljo, imejte pri sebi razkužilo."

Zračni filtri kot v operacijskih dvoranah

Predstavnik za stike z javnostjo pri avstralski letalski družbi Qantas pa je za CNN povedal, da se trudijo vzdrževati"najvišji standard pri čiščenju in razkuževanju letal". Izpostavil je tako imenovane filtre HEPA, ki so del klimatskih naprav na letalih. "Ti filtri se uporabljajo v bolnišničnih operacijskih dvoranah, zrak v letalu pa se zamenja vsake tri do pet minut. To zagotavlja veliko čistejši zrak kot v drugih javnih prostorih, kot so vlaki, restavracije, nakupovalni centri in pisarne,"je pojasnil.

Temu pritrjujejo tudi na mednarodnem Centru za nadzor in preprečevanje bolezni: "Zaradi načina kroženja in filtriranja zraka na letalih se večina virusov in drugih mikrobov ne širi zlahka." Kljub temu potnikom svetujejo, naj se "izogibajo stiku z ljudmi, ki so videti bolni in naj si vsaj 20 sekund umivajo roke z milom in vodo oz. uporabljajo razkužila, ki vsebujejo najmanj 60 odstotkov alkohola".