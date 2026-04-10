Razlitje goriva ustavilo večino prometa v belgijskem pristanišču

Do razlitja je prišlo med točenjem goriva v ladjo na najpomembnejšem kontejnerskem terminalu. Kljub temu da so iztekanje goriva ustavili in začeli čiščenje, se je onesnaženje ponoči razširilo na območje izliva reke Scheldt, ob katerem je omenjeni terminal. Na tem območju je promet v celoti ustavljen, tako bo zagotovo danes še ves dan, morda bo zaprtje trajalo več dni, so za AFP povedali v pristanišču.

"Vse interventne službe so aktivirane ter se osredotočajo na omejevanje širjenja in na čiščenje razlitja," so v pristanišču zapisali v izjavi.

Po poročanju belgijskih medijev se je nesreča zgodila med točenjem goriva v kontejnersko ladjo MSC Denmark VI. V ladjarski družbi MSC so potrdili, da je njihova ladja vpletena v dogodek, dodatnih informacij pa niso želeli podati. Kot so za AFP povedali, so osredotočeni na zagotavljanje varnosti posadke, terminala in narave.

V pristanišču so poudarili, da v luči tveganja, da bo imel dogodek posledice za naravno okolje, izvajajo vse možne ukrepe za omejitev posledic za delovanje pristanišča in ekološke škode.

Pristanišče v Antwerpnu, ki obsega območje velikosti več kot 22.000 nogometnih igrišč, je ena od ključnih točk za vstop blaga v Evropo in za nizozemskim Rotterdamom drugo največje evropsko pristanišče. Pretovor znaša okoli 267 milijonov ton blaga letno, navaja AFP.