Razlitje nafte v Kaliforniji naj bi povzročilo sidro tovorne ladje

Prve neuradne prijave o razlitju in vonju po nafti na območju plaže Huntington so prišle že v petek zvečer. O razlitem naftnem madežu je operater naftnega podjetja poročal šele v soboto zjutraj. Pristojni še preiskujejo natančen potek dogodka.

Ponoči, okrog pol tretje ure, so se v kontrolni sobi podjetja sprožili alarmi, ki so opozarjali na padec pritiska v naftovodu in možnost razlitja. Preiskava je pokazala, da so cevovod zaprli šele ob šestih zjutraj. Naftno podjetje je nato rabilo še tri ure, da je o nesreči obvestilo Nacionalni center za odzivanje obalne straže ZDA. Direktor podjetja Amplify Marty Willsher vztraja, da za razlitje niso vedeli, dokler niso okrog osme ure zjutraj na vodi zagledali madeže.

Po podatkih preiskovalcev se je sidro za cev zataknilo na okrog 30 metrov globine in cev vleklo s seboj. Ogromne tovorne ladje redno prečkajo naftovod in dobijo koordinate, kje naj se do raztovarjanja zasidrajo. Zasidrane ladje premikata veter in plima, napačno nastavljeno, več ton težko sidro lahko s sabo povleče karkoli.

Razlitje nafte je poleg morja onesnažilo tudi plažo in zaščiteno močvirje. Območje bo zaradi tega zaprto več tednov, prizadeti del je zanimiv za komercialni in rekreacijski ribolov, hkrati pa predstavlja velik udarec za gospodarstvo. Strokovnjaki opozarjajo tudi na dolgoročni, večletni vpliv na ekosistem, ptice in morske živali. Nafta je prišla v stik z njihovo hrano, kar bi lahko imelo daljnosežne posledice na njihovo zdravje in razmnoževanje.