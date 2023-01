Razlog za nekajurno zaustavitev več tisoč letov v ZDA najverjetneje človeška napaka

Zaradi napake v računalniškem sistemu je bilo 11. januarja preloženih več kot 4000 letov, odpovedanih pa več kot 700. Ameriška zvezna letalska uprava (FAA) je sporočila, da dokazov, ki bi incident povezovali s kibernetskim napadom ali drugim zlonamernim dogodkom, niso našli.

V predhodnem poročilu so tako ugotovili, da je "pogodbeno osebje nenamerno izbrisalo datoteke, medtem ko je poskušalo popraviti sinhronizacijo med primarno in rezervno bazo podatkov".

Kot so pojasnili, preiskavo incidenta nadaljujejo, so pa medtem že izvedli potrebna popravila in sprejeli ukrepe za boljšo odpornost sistema.

Zaradi zapleta v delovanju informacijskega sistema, imenovanega NOTAM (Notice to Air Missions), so piloti več ur ostali brez informacij o letih, nevarnostih in spremembah na letaliških objektih.

Posledično so bili letalski prevozniki primorani v odpovedi ali preložitve več tisoč letov. FAA je za krajši čas odredila tudi ustavitev vseh odhodnih letov iz države.