Razmere na fronti vse slabše, ruske sile prodrle globlje na območje Donecka

Potem ko je ukrajinski vrhovni poveljnik Oleksandr Sirski poudaril, da so se razmere na fronti zaradi številnih ruskih napadov poslabšale in da so se ukrajinske sile umaknile s položajev v vzhodni regiji, že več mesecev pa se spopadajo s pomanjkanjem streliva, vojakov in zračne obrambe, je ukrajinska vojska sporočila, da je odbila 55 ruskih napadov na več vasi v vzhodni regiji Doneck. Med drugim jim je uspelo odvrniti napade tudi na območju vasi Oheretine, kjer so v nedeljo poročali o obsežnem obstreljevanju.

Vas Oheretine leži severno od Avdijivke, ki so jo ruske sile zavzele v februarju. Od takrat so prodrle še globlje na območje Donecka. Tudi južneje se ukrajinske sile še naprej borijo proti ruski vojski, med drugim v bližini mesta Krasnogorivka. Iz Kijeva so sporočili, da so ruski vojaki ob podpori letalstva skušali najmanj 15-krat predreti obrambno linijo.

Harkov FOTO: AP icon-expand

Krasnogorivka, okoli 20 kilometrov zahodno od Donecka, služi kot utrdba za ukrajinske sile in je postala bolj ranljiva od padca bližnjih mest Marinka in Avdijivka. Rusko obrambno ministrstvo je medtem danes sporočilo, da je prevzelo nadzor nad vasjo Semenivka v bližini Avdijivke.

"Slabe razmere na fronti" Vse dokler ukrajinske sile ne dobijo zalog ameriškega orožja, želijo Rusi izkoristiti svojo premoč in napasti čim več ukrajinskih položajev, piše BBC. In razmere niso v korist ukrajinskim silam, je večkrat poudaril Sirski. Ukrajinske sile so se namreč umaknile z nekaterih položajev na območju Donecka, ki so bili del obrambne linije, vzpostavljene po tem, ko je Rusija februarja zavzela Avdijevko.

Velik del spopadov je potekal v okolici Časiv Jara, oporišča pod nadzorom Kijeva, ki ga je Rusija poskušala doseči po zavzetju Avdijevke. Na nekaterih območjih so sicer bile postavljene nove obrambne črte naprej proti zahodu, pri čemer je general Sirski priznal izgubo ozemlja zaradi napredovanja Rusov. "Moskva je dosegla taktične uspehe," je dejal. Na ta območja je Ukrajina poslala "spočite brigade", da bi nadomestile enote, ki so utrpele izgube. A pred tem, v nedeljo, je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da so njene enote zavzele vas Novobahmutivka, približno deset kilometrov od Avdijevke. General Sirski je sicer že v začetku meseca opozoril, da so se razmere na bojišču na vzhodu države "znatno poslabšale". Poveljnik ukrajinske nacionalne garde Oleksandr Pivnenko je ta teden še dodal, da pričakuje poskus ruskih sil, da napredujejo na Harkov, drugo ukrajinsko mesto, ki je blizu ruske meje. In vse to se dogaja, medtem ko Ukrajina trpi za pomanjkanjem orožja.