V Nemčiji že skoraj 160 žrtev poplav, razmere se ponekod umirjajo

Potem ko je v neurjih v Nemčiji umrlo najmanj 160 ljudi, se razmere na nekaterih poplavnih območjih nekoliko umirjajo. V bavarskem Passau se je znižala gladina Donave, dobre novice prihajajo tudi iz drugih delov Nemčije. Upanje vzbujajo tudi vremenske napovedi, ki za severni del Nemčije ob začetku tedna napovedujejo le manjšo količino padavin. Najbolj prizadeta območja bo danes obiskal notranji minister Horst Seehofer.

Iz mesta Erftstadt v Severnem Porenju-Vestfaliji so sporočili, da so na zvezni cesti, kjer so zaradi poplav obtičala številna vozila, z izjemo dveh tovornjakov rešili več kot 100 vozil. Pri tem niso našli novih smrtnih žrtev. V eno smer je tudi ponovno prevozna železniška povezava med Dresdnom (Saška) in češko prestolnico Praga. Še ta teden naj bi ponovno stekel tudi ladijski promet na Renu med mestoma Speyer (Porenje-Pfalško) in Karlsruhe (Baden-Württemberg). Upanje v čimprejšnjo vrnitev normalnega življenja vzbujajo tudi vremenske napovedi, ki za severni del Nemčije ob začetku tedna napovedujejo le manjšo količino padavin. Vreme naj bi bilo prijazno tudi v južni polovici Nemčije. Le južno od Donave nemški vremenoslovci napovedujejo popoldanska neurja, ki bodo posameznim krajem prinesla obilno deževje. V poplavah najbolj prizadeta območja bo danes obiskal nemški notranji minister Horst Seehofer. Tako kot so pred njim to že storili nemška kanclerka Angela Merkel, finančni minister Olaf Scholz ter nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, naj bi z obiskom prizadetim v poplavah izkazal svojo podporo.

Merklova je včeraj med obiskom območja na zahodu države, ki so ga prizadele uničujoče poplave, dejala, da je uničenje težko opisati z besedami. Prizadetim je obljubila, da bo zvezna vlada sodelovala z deželami pri odpravi posledic in obnovi. "To so povsem surrealistične razmere, rekla bi, da v nemškem jeziku skorajda ni besed, da bi opisali nastalo uničenje," je dejala na novinarski konferenci po obisku vasi Adenau v okrožju Ahrweiler. "Smo z vami, zvezna država in dežele," je prizadetim zagotovila Merklova, ki jo je spremljala ministrska predsednica dežele Porenje-Pfalška Malu Dreyer.

Na območju Ahrweiler so doslej našteli 110 smrtnih žrtev divjanja neurja, 670 ljudi je poškodovanih. V sosednji deželi Severno Porenje-Vestfalija je umrlo najmanj 46 ljudi. Merklova je izrazila zadovoljstvo ob solidarnosti, ki se kaže na prizadetem območju, a je opozorila, da posledic ne bo mogoče odpraviti takoj. Obenem se je zavzela za okrepitev boja proti podnebnim spremembam. Nemški minister za gospodarstvo Peter Altmaier pa se je v nedeljo zvečer zavzel za preiskavo, ki naj ugotovi, ali je zaščita pred naravnimi nesrečami v celoti delovala tako, kot bi morala. "Ne gre za to, da bi komu naprtili krivdo, gre za izboljšave za prihodnost," je dejal. Število potrjenih smrtnih žrtev v poplavah v Nemčiji se je ob koncu tedna povzpelo na skoraj 160. Uničene so številne hiše, ceste in mostovi. Pri reševanju so sodelovali gasilci, reševalci in nemška vojska. Tokratne poplave veljajo za najhujše v Nemčiji v zadnjih desetletjih. Poplave so v zadnjih dneh sicer prizadele tudi Belgijo, Nizozemsko, Francijo, Švico in Luksemburg ter tudi Avstrijo.

V Belgiji je umrlo najmanj 31 ljudi, več jih še pogrešajo. V državi je danes dan žalovanja.