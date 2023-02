Razmere na turških letališčih kaotične: številne zamude in odpovedi letov

Že pot od Bosne in Hercegovine do Istanbula se zavleče, pripoveduje novinarski kolega Avdo Avdić, ki spremlja bosansko civilno zaščito. Zaradi izrednih razmer v Turčiji namreč vsi leti zamujajo. "Da pridete iz Istanbula do Adane, morate biti na letališču najmanj štiri ali pet ur, da dobite vozovnico, ki ni običajna. Tisti, ki prvi pride, dobi sedež," pripoveduje Avdić, sicer urednik portala Istraga.ba.

Ker so ceste poškodovane, povezave ponekod tudi pretrgane, je pritisk prostovoljcev in mednarodnih organizacij, ki hitijo na pomoč, na letališče ogromna, pravi. "Vsako uro imate let iz Istanbula v Adano, ampak ni rečeno, da se boste uspeli vkrcati, saj se ljudje zgrinjajo na letalo. Če imate recimo vkrcanje ob štirih popoldne, je mogoče, da se ne boste vkrcali do devetih zvečer. Takšna je bila tudi moja včerajšnja izkušnja. Samo na stezi v Istanbulu sem preživel več kot dve uri."

Od Istanbula do Adane so potrebovali 12 ur, pred pristankom pa so morali nad mestom 40 minut krožiti. "Ko pristanete, pridete v tovorni center letališča, kjer prespite in potem vas turške oblasti napotijo na področje, kjer boste pomagali," še dodaja Avdić.

Kot pravi, je na letališču videl prostovoljce iz Tajvana, Južne Afrike, Mehike, Libije, portugalsko ekipo z reševalnimi psi, tudi Špance. "Tudi Turki želijo priskočiti na pomoč sorojakom. V Istanbulu sem spoznal človeka, ki je čakal 48 ur, da bi se uspel vkrcati na letalo za Adano. Gre za gradbenega inženirja," še pove.

Iz Adane so poleteli z vojaškim helikopterjem v Hataj. Kdaj bodo nadaljevali pot proti cilju, še ne vedo. V Istanbulu se je nekoliko dlje zadržal tudi slovenski turist Rok Lavrenčič, ki bi se moral v domovino vrniti v sredo. "Iz Bejruta sem prispel okoli šestih, naslednji let za Ljubljano bi moral biti ob sedmih, a je bil odpovedan. Dali so mi karto za danes zjutraj, ta let je bil prav tako odpovedan," pove Lavrenčič.

Uradni razlog za odpoved pa vremenske razmere. "Mislim, da bo vse napore usmerili v reševanje popotresnih zadev." Popoldne se je, kot nam je sporočil, le uspel vkrcati na letalo. V Sloveniji bo tako pristal z enodnevno zamudo.