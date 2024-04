Razmere na vzhodu Ukrajine slabe, Nemci jim pošiljajo patriota

Vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski je povedal, da so se razmere na fronti na vzhodu Ukrajine v zadnjih dneh "zelo poslabšale". Po njegovih besedah so priča "znatni okrepitvi sovražnikove ofenzive po predsedniških volitvah v Rusiji". Nemčija je medtem sporočila, da bo poslala Ukrajini še en sistem patriot za krepitev letalske obrambe pred rusko ofenzivo. Dodalo je, da je sistem iz zaloge nemške vojske in bo takoj dobavljen. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je zahvalil za pomoč v "kritičnem času", ko so razmere na fronti vse slabše za Ukrajino.