Razmere v Iraku se ne umirjajo. Dve raketi prileteli v zeleno cono v Bagdadu

Tovrstni napadi raket kalibra 82 ali 132 milimetrov so v zadnjem času precej pogosti v Iraku. Skrajneži jih namestijo na prikolico tovornjaka, izstrelijo smrtonosno pošilko in pobegnejo.

Ranjenih pri tem napadu v Bagdadu ni bilo, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz Iraka. Ni sicer jasno, za čigave rakete gre. Je pa položaj v Iraku izredno napet po nočnem iranskem raketnem napadu na dve bazi koalicijskih sil v Iraku, v katerih so tudi ameriški vojaki. V zeleni coni Bagdada so iraška ministrstva in parlament, pa tudi tuja veleposlaništva, med njimi ameriško. Območje je močno zavarovano, kljub temu pa tudi tam občasno prihaja do napadov, tudi raketnih. Včasih ti napadi zahtevajo tudi žrtve.