Razmere v Kupjansku vse slabše: 'Smo nasmejani, a nas boli duša'

Kupjansk je bil njun dom, tu sta si ustvarila življenje in ko so ukrajinski vojaki mesto nazaj zavzeli, sta upala, da se bo mogoče stanje nekoliko vrnilo v normalo. A v zadnjih tednih Rusi zopet napredujejo, ukrajinska obramba pa propada, piše Guardian. Oktobra je Rusija zavzela skoraj 500 kilometrov ukrajinskega ozemlja, vključno z ozemljem okoli Kupjanska.

Rusi pa se zdaj nahajajo le okoli tri kilometre stran od Kupjanska. Malo južneje so ruske enote že dosegle reko Oskil, mostovi čez reko pa so neusmiljeno bombardirani. Je načrt Moskve, da Kupjansk praktično zravna z zemljo in ga nato ponovno zasede? Župan Andrij Besedin je razmere opisal kot zelo kritične in dodal, da se 1400 ljudi noče evakuirati iz svojih domov, čeprav nimajo elektrike, vode ali plina. Večina je starejših, ki od svojega rojstva živijo v Kupjansku. A zmotno je mišljenje, pravi Besedin, da ti ljudje želijo rusko vojsko na svojem ozemlju. Nikoli namreč niso bili usmerjeni prorusko, temveč se preprosto ne želijo izseliti. Navsezadnje je to bil dom generacijam in generacijam pred njimi.

"Vozimo se okoli in jih nagovarjamo z zvočniki, prosimo jih naj odidejo," je poudaril Besedin. "A upokojenci mislijo, da jim Rusi ne bodo škodili, kljub temu, da smo jim povedali, da je situacija drugačna od tiste leta 2022 in da bodo ubiti."

Morda si bodo premislili, ko se bo vreme spremenilo in bo postalo hladneje, je prepričan Besedin. Brez elektrike in plina je namreč v zimskih mesecih težko preživeti. Situacija je namreč vse težja, ruski droni letijo nad mestom in ciljajo na civiliste na avtobusnih postajah, humanitarne pomoči ni mogoče dostaviti, saj droni uničijo tudi tovornjake, je pojasnil.

Nedavno je rusko vojaško letalo odvrglo 1500 kilogramsko vodeno bombo na mestno stavbo poleg Besedinove pisarne, umrli so trije. Besedin je prepričan, da je Kremelj ciljal nanj. Drugi izstrelki so zadeli muzej, nogometno igrišče, tovarno mesa, tržnico in palačo kulture.