Razmere v Nemčiji ostajajo resne: pogrešanega gasilca še niso našli

Obilno deževje konec minulega tedna je v Nemčiji povzročilo smrtonosne poplave. Čeprav vodostaji počasi upadajo, razmere na jugovzhodu ostajajo resne. Poplave so doslej sicer terjale najmanj pet življenj, pristojni pa še vedno iščejo 22-letnega gasilca, ki je izginil med reševalno akcijo. V torek zvečer je močno deževje več težav povzročilo tudi v Avstriji. Zaradi neurja in poplav so morali zapreti nekatere avtocestne vpadnice, gasilci so našteli okoli 80 intervencij.

OGLAS

Nemška vremenska služba za Bavarsko to sredo in četrtek napoveduje nove plohe in nevihte, a ob tem dodajajo, da so močnejši nalivi bolj verjetni le na vzhodnem robu Alp. Okrožni urad dežele Donau-Ries je medtem opozoril, da bi lahko voda na odprtih območjih še naprej naraščala, čeprav so gladine nekaterih rek že začele upadati, poroča portal Adac. Je pa obilno deževje že minuli konec tedna povzročilo smrtonosne poplave. Iskanje pogrešanega gasilca, ki je v času poplav izginil med reševalno akcijo, se nadaljuje. 22-letni gasilec je izginil po prevrnitvi reševalnega čolna. Drugim štirim reševalcem na krovu je uspelo priplavati na kopno in v dogodku niso bili poškodovani. Policisti danes nadaljujejo iskanje pogrešanega na kopnem, z droni pa ga iščejo tudi iz zraka. Skupaj so sicer poplave na jugu Nemčije doslej terjale življenja najmanj petih oseb.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP











Poplave v Nemčiji icon-picture-layer-2 1 / 7

Čeprav nekateri vodostaji že upadajo, pa razmere ostajajo resne, zlasti na Bavarskem. V mestu Passauu sta reki Donava in Inn po navedbah mestne uprave zvečer znova presegli vrh. Večji deli mestnega središča so bili še vedno poplavljeni, pričakujejo, da bi se lahko sanacijska dela začela v petek. Prebivalci mesta Rudersberg so medtem na določenih območjih še vedno brez električne energije. Oskrba s pitno vodo je sicer tam stabilna, prav tako so oblasti delno odpravile odredbo o prekuhavanju vode. Posledice neurja in poplave medtem omejujejo tako cestni kot železniški promet. Številni vlaki so odpovedani, zaradi škode namreč nekatere poti trenutno niso prevozne. Nastajajo tudi daljše zamude.