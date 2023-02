Razmere v Siriji še slabše: 'Pomagajte nam, da rešimo svoje ljudi'

A čeprav so bele čelade skoraj na koncu z močmi se bitka za preživele v Siriji nadaljuje. "Naprej nas ženejo veseli trenutki, ki jih ne morem opisati. Nimam besed, to je nekaj nepopisnega," pove Alabdullah.

V ruševinah hiše, ki je pokopala družino: kopanje z rokami, bodrenje, pogovarjanje, ure in ure. Na koncu je bilo za starša in otroka kljub vsem prizadevanjem prepozno. Reševalec Hassan je skupaj z okoli 2000 prostovoljci izmučen psihično in fizično.

Kljub sirsko-ameriški navezi v bolnišnicah primanjkuje skoraj vsega, četrtkov konvoj Združenih narodov je prišel prepozno in pripeljal premalo. "K nam ni bilo nobenega. Prišli so le prostovoljci iz Egipta," pravi sogovornik.

A žrtve niso le tisti, ki so v potresu ostali ujeti pod ruševinami. Najmanj štirih prostovoljcev sirskih civilnih zaščitnih sil, ki so še v ponedeljek in torek kopali za preživelimi, ni več med živimi. Za tako nevaren teren gre.

Med vojno v Siriji so uspeli rešiti več kot 100.000 sodržavljanov. Tokrat ni udarilo iz zraka, temveč s tal. "Najslabša stvar, ki se nam je zgodila, je vojna in bombni napadi. A breme za nas je tokrat večje. Z njim se skušamo spopasti, a je večje od nas," pravi. Zato že od začetka tedna moledujejo za mednarodno pomoč in naprošajo za finančne donacije preko portala GoFundMe. Do četrtka so zbrali slabih 200 tisoč evrov.