Razmerje z lažnim Bradom Pittom jo je stalo več kot 800 tisočakov

53-letna Francozinja Anne je svojo zgodbo zaupala novinarjem francoske televizije TF1. Februarja 2022 jo je kontaktirala ženska, ki je trdila, da je igralčeva mati. "Tako žensko, kot si ti, potrebuje moj sin," naj bi ji dejala. Naslednji dan jo je nato preko Instagrama kontaktiral moški, ki se ji je predstavil kot Brad Pitt.

Notranja oblikovalka je bila z lažnim Pittom v rednih stikih in se je vanj zaljubila. Ko sta se začela pogovarjati, je Anne preživljala težko obdobje zaradi težav v svojem zakonu.

"Pred sabo sem imela nekoga, ki se je zanimal zame in moje delo, ker mojega lastnega moža moje delo sploh ni zanimalo," je razkrila na TF1 in pojasnila, da je redno prejemala zelo ganljive pesmi. "Tako malo moških je, ki ti pišejo take stvari. Ljubila sem moškega, s katerim sem se pogovarjala. Znal je govoriti z ženskami," je dodala.