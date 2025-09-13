Svetli način
Razneslo bar v Madridu, več kot 20 poškodovanih

Madrid, 13. 09. 2025 18.44 | Posodobljeno pred eno minuto

T.H.
Južni del Madrida je popoldne stresla močna eksplozija. Šlo je za gostinski lokali v okrožju Puente de Vallecas v španski prestolnici, poškodovanih je bilo najmanj 25 ljudi, od tega trije huje. Po prvih podatkih je šlo za eksplozijo plina.

V enem izmed barov na ulici Manuel Maroto je eksplodiralo danes okoli 15. ure, eksplozija pa je prizadela celotno stavbo, v pritličju katere se nahaja gostinski lokal, zato so jo evakuirali. 

Gasilci zaradi nestabilnosti stavbe ruševine odstranjujejo ročno, saj je vnašanje strojev v notranjost prenevarno, poroča španski El Pais

Sprva so poročali o 14 ranjenih, število pa je vsako uro naraslo.

