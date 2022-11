Raznolikost v vesolju: Evropska vesoljska agencija razkrila nove astronavte

"Danes pozdravljamo 17 članov novega razreda astronavtov ESA 2022. Ta razred astronavtov ESA prinaša ambicioznost, talent in raznolikost v številnih različnih oblikah – za poganjanje naših prizadevanj in naše prihodnosti," je dejal generalni direktor Ese Josef Aschbacher.

Izbrali so tudi enega kandidata za astronavta s telesno okvaro. Sodeloval bo pri projektu Parastronaut Feasibility Project, kjer razvijajo možnosti za vključitev astronavtov s telesnimi motnjami v človeške vesoljske polete in morebitne prihodnje misije.

ESA je prvič vzpostavila rezervno skupino astronavtov. Ta rezervni seznam je sestavljen iz kandidatov za astronavte, ki so bili uspešni v celotnem izbirnem postopku, vendar jih trenutno ni mogoče zaposliti. Astronavti v rezervi ostajajo pri svojih trenutnih delodajalcih in bodo prejeli pogodbo o svetovanju ter osnovno podporo.

Sicer pa je tudi Hout dejal, da bi prihodnja podporna tehnologija lahko spremenila igro za nekatere kandidate, da bi izpolnili njihove stroge varnostne zahteve.

Zaposlovalna kampanja Ese ni posebej obravnavala etične raznolikosti, ampak je prav nasprotno poudarila pomen predstavljanja vseh delov družbe. Prejeli so prijave iz vseh 25 držav članic, čeprav je večina prišla iz tradicionalnih težkokategornikov Francije, Nemčije, Velike Britanije in Italije.

Na dvodnevnem zasednju sveta ESA v Parizu so Nemčija, Francija in Italija objavile dogovor o projektu evropske vesoljske rakete kot del očitnih prizadevanj za tekmovanje s SpaceX Elona Muska in drugimi raketnimi programi, ki jih vodijo ZDA in Kitajska.