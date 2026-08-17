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Razočarani dolgoletni turist na Braču: Ne želim dati 25 evrov za čevapčiče

Zagreb , 17. 08. 2026 14.33 pred 45 minutami 2 min branja 17

Avtor:
A.K.
Bol na Braču

Christoph iz Frankfurta, ki že 18 let prihaja na Brač na Hrvaškem, je tam kupil hišo in se popolnoma vključil v lokalno skupnost. Zdaj je napisal ostro odprto pismo, v katerem je izlil svoja čustva glede sprememb v hrvaškem turizmu.

V čustvenem odprtem pismu je nemški turist Christoph opozoril na spremembe, ki jih vidi kot zaskrbljujoče v hrvaškem turizmu – od vse višjih cen do izgubljanja pristnosti in občutka dobrodošlice, piše radiosarajevo.ba.

Christoph je človek, ki Brač šteje za svoj drugi dom in ki, kot pravi, iz prve roke opazuje, kako želja po dobičku in vse večja komercializacija počasi spreminjata dalmatinski način življenja: "Hrvaško smo spoznali kot toplo, odprto in gostoljubno deželo. Naši prijatelji so imeli tukaj čas za kavo, pogovor, skupno večerjo ali spontano druženje, tudi sredi sezone. Ljudje so morali tudi takrat, tako kot danes, zaslužiti za življenje. Toda sezona je bila del njihovega življenja. Ni bila njihovo celotno življenje," pripoveduje Christoph.

Brač
Brač
FOTO: Shutterstock

Čevapčiči ali pleskavica za 20 oziroma 25 evrov

Po njegovih besedah se je medtem močno spremenila logika poslovanja in oblikovanja cen v gostinstvu. Posebej ga je presenetila primerjava cen na Braču s cenami v njegovem rojstnem Frankfurtu. Preprosti čevapčiči ali pleskavica stanejo 20 ali 25 evrov, medtem ko zrezek stane 35 evrov, je naštel Christoph. Kot pravi, so visoke cene znane tudi v Frankfurtu, vendar težko razume ekonomsko logiko, ko preprost obrok na Braču stane toliko kot obrok v središču enega najdražjih nemških mest. 

Christoph meni, da problem ni več samo v tem, ali je določena cena upravičena, temveč v tem, koliko je mogoče gostu zaračunati. Poudarja, da se dolgoletni gostje ne odpovedujejo potrošnji zato, ker nimajo denarja, ampak ker se počutijo izkoriščene. 

"Koliko lahko gost še plača? Koliko lahko dvignem ceno, preden reče: 'Dovolj je!'? Problem ni v tem, da si tega ne moremo privoščiti. Lahko bi si. Toda vse manj si želimo to plačevati, ker nimamo več občutka, da cena ustreza temu, kar zanjo dobimo," poudarja Christoph.

Christoph poziva lokalne podjetnike in odločevalce, naj zaradi kratkoročnega zaslužka ne žrtvujejo pristnosti in dolgoročnih odnosov. Hrvaška po njegovem mnenju nima potrebe po kopiranju množičnih ali ekskluzivnih turističnih destinacij. Njena vrednost je prav v preprostosti, ljudeh in vzdušju, ki ga je gostom ponujala dolga leta, je prepričan.  

brač turizem finance

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KOMENTARJI17

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Peter Jurcek
17. 08. 2026 15.22
Ja pol jih pa ne naročuj. Ene čevape si boš pa menda že sam speku.
Odgovori
0 0
Antenaa
17. 08. 2026 15.22
Še prepoceni je. Hrvatje delajo 3 mesece 9 mesecev pa uživajo na vaš račun. Hahahaha
Odgovori
+1
1 0
ježevka123
17. 08. 2026 15.20
Normalno. Človek, ki z lastnimi rokami in delom zasluži denar, ve koliko je njegova vrednost. Ni problem v plačilu neke hrane, ampak v precenjeni vrednosti, za to kar gost dobi. Za 100 eur dobi 4 članska družina v mesnici 10 kg čevapčičev. Torej ne more biti cena osnovne surovine servirala na krožniku 10x dražja, pa tudi če zdraven gostilničar prišteje še stroške dela in vse ostale stroške obratovanja gostilne.
Odgovori
0 0
Sandokkan
17. 08. 2026 15.19
:)) Točno 25 evrov stane porcija cevapcicev (8kom) V kampu Šobec-Slovenija!!
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+2
3 1
Pinokio
17. 08. 2026 15.19
Christopher še ni kapiral, da je denar sveta vladar in, da ga želijo tisti, ki imajo možnost v najkrajšem času pridobiti čim več. Oni ne razmišljajo na dolgoročne posledice, ampak samo, koliko lahko pokasira danes. To je pač moderni turizem in v njem je le še malo normalnih ljudi.
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+2
2 0
ruda macek
17. 08. 2026 15.17
Samo Hrvasko vidite a vas res bi sram malo si cene pri nas poglejte v Portorozu in okolici ,da o prenocitvah ne izgubljam besed 250 eveov po osebi pohlep ne pozna meja.
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+4
4 0
Žmavc
17. 08. 2026 15.17
Če mi je predrago, si pač ne naročim.
Odgovori
+1
3 2
KatiFafi
17. 08. 2026 15.16
Jaz s cenami na Hrvaškem nimam težav, ker na Hrvaško ne hodim že 20 let. Kakšne cene postavljajo je njihova stvar, in ne nekega Nemca iz Frankfurta.
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+2
3 1
nomis1
17. 08. 2026 15.16
na sliki je Bol na braču. plaža se imenuje Zlatni rat. za 3 dni v zivljenju je je Bol vredu..več pa pač ni vreden. dolga voznja...trajekt...peklenska vrocina...strme ulice (še koze rabijo palico), visoke cene, počasni (dalmatinski) delavci v gostinstvu, ni javnih stranišč, ob popoldnevih pa še ne tej plaži vedno piha za znoret, pa še večina apartmajev je bilo opremljenih 30.let nazaj. ne hvala. grem raje drugam.
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+4
5 1
klop12
17. 08. 2026 15.15
dobro jutro tujci, to vemo že 30 let vsi, ki hodimo na Hr
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+6
6 0
Artechh
17. 08. 2026 15.15
Ce ne bo povprasevanja bo slo dol. noben vam ni dolzrn prodajati po ceni ki bi jo placal
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+4
5 1
periot22
17. 08. 2026 15.14
Samo jamranje sam si jih speči!
Odgovori
+2
4 2
zelen
17. 08. 2026 15.14
če je mev dnar za bajto na braču pol ma tud za čevape
Odgovori
+3
4 1
SkokecPokec
17. 08. 2026 15.12
Spomnimo se slovenskih časov, ko smo dobili evro. Pa poglejmo cene v naših krajih danes. Je drago, pa moj sodelavec je tudi Drago. Ebiga...
Odgovori
+3
3 0
StudyBitcoin
17. 08. 2026 15.07
pa u frankfurtu bodi 🤡🤡🤡
Odgovori
-7
2 9
sabro4
17. 08. 2026 14.59
Christoph, predlagam da si kupiš svoj roštilj-žar, pri lokalnem mesarju meso, in sam narediš in pečeš čevape, prihranek bo znaten zadovoljstvo pa neprecelnjivo, kar korajžno Christoph, pa dober tek :)
Odgovori
-3
5 8
sabro4
17. 08. 2026 15.00
aja, lahko pa se vrneš v Frankfurt in si naročiš poceni kebab, ima jih ko u priči, donerjev namreč
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-6
3 9
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