Razočarani dolgoletni turist na Braču: Ne želim dati 25 evrov za čevapčiče

Christoph je človek, ki Brač šteje za svoj drugi dom in ki, kot pravi, iz prve roke opazuje, kako želja po dobičku in vse večja komercializacija počasi spreminjata dalmatinski način življenja: " Hrvaško smo spoznali kot toplo, odprto in gostoljubno deželo. Naši prijatelji so imeli tukaj čas za kavo, pogovor, skupno večerjo ali spontano druženje, tudi sredi sezone. Ljudje so morali tudi takrat, tako kot danes, zaslužiti za življenje. Toda sezona je bila del njihovega življenja. Ni bila njihovo celotno življenje, " pripoveduje Christoph.

V čustvenem odprtem pismu je nemški turist Christoph opozoril na spremembe, ki jih vidi kot zaskrbljujoče v hrvaškem turizmu – od vse višjih cen do izgubljanja pristnosti in občutka dobrodošlice, piše radiosarajevo.ba.

Po njegovih besedah se je medtem močno spremenila logika poslovanja in oblikovanja cen v gostinstvu. Posebej ga je presenetila primerjava cen na Braču s cenami v njegovem rojstnem Frankfurtu. Preprosti čevapčiči ali pleskavica stanejo 20 ali 25 evrov, medtem ko zrezek stane 35 evrov, je naštel Christoph. Kot pravi, so visoke cene znane tudi v Frankfurtu, vendar težko razume ekonomsko logiko, ko preprost obrok na Braču stane toliko kot obrok v središču enega najdražjih nemških mest.

Christoph meni, da problem ni več samo v tem, ali je določena cena upravičena, temveč v tem, koliko je mogoče gostu zaračunati. Poudarja, da se dolgoletni gostje ne odpovedujejo potrošnji zato, ker nimajo denarja, ampak ker se počutijo izkoriščene.

"Koliko lahko gost še plača? Koliko lahko dvignem ceno, preden reče: 'Dovolj je!'? Problem ni v tem, da si tega ne moremo privoščiti. Lahko bi si. Toda vse manj si želimo to plačevati, ker nimamo več občutka, da cena ustreza temu, kar zanjo dobimo," poudarja Christoph.

Christoph poziva lokalne podjetnike in odločevalce, naj zaradi kratkoročnega zaslužka ne žrtvujejo pristnosti in dolgoročnih odnosov. Hrvaška po njegovem mnenju nima potrebe po kopiranju množičnih ali ekskluzivnih turističnih destinacij. Njena vrednost je prav v preprostosti, ljudeh in vzdušju, ki ga je gostom ponujala dolga leta, je prepričan.