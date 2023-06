Razširjenost drog v Evropi: 'Povsod, vse, vsi'

"Težave s prepovedanimi drogami so prisotne v vsej naši družbi. To lahko povzamem z besedami: povsod, vse, vsi. Uveljavljene prepovedane droge so zdaj široko dostopne, še naprej pa se pojavljajo nove močne snovi," je stanje na področju drog ob predstavitvi najnovejšega poročila ocenil Alexis Goosdeel, direktor Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA).

V Evropskem poročilu o drogah za leto 2023: Trendi in razvoj namreč ugotavljajo, da so prepovedane droge povsod, da je na trgu mogoče najti skoraj vsako psihoaktivno snov in da nihče ne more ubežati njihovi naraščajoči dostopnosti in posledično njihovim negativnim učinkom.

Večja raznolikost ponudbe in uporabe drog pa prinaša tudi nove izzive za politiko in zdravstveno varstvo na področju drog v Evropi, opozarjajo v EMCDDA. Razpoložljivost drog je še vedno visoka pri vseh vrstah snovi, obseg in zapletenost proizvodnje prepovedanih drog v Evropi pa se še naprej povečujeta. Uporabniki drog so zdaj izpostavljeni širši paleti psihoaktivnih snovi, ki so pogosto zelo močne in čiste. Ker se lahko te droge prodajajo v praških ali tabletah, podobnih zdravilom, uporabniki morda ne vedo, kaj jemljejo.