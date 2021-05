Razstave pred predsedovanjem v Bruslju ne bo

Začasne razstave, ki spremljajo polletna predsedovanja držav članic Svetu EU, v Evropskem parlamentu obstajajo od leta 2011. Parlament jih pripravlja v sodelovanju z organi nacionalnih vlad vsakih šest mesecev in običajno vključujejo umetnine iz umetniške zbirke Evropskega parlamenta ter dodatne eksponate, ki jih zagotavlja predsedstvo.

Kot so še pojasnili v Evropskem parlamentu, so začasno slovensko razstavo načrtovali odpreti julija, na ogled pa bi bila do decembra letos oziroma januarja prihodnje leto.

Da je Slovenija odpovedala razstavo umetniških del v poslopju Evropskega parlamenta v Bruslju, je danes na spletu poročalo Delo. Pridobilo je pismo slovenski strani, v katerem je vodja parlamentarne enote za takšne projekte Mar Corrochanodanes zapisala, da "zelo obžaluje odločitev slovenskega predsedstva, da odpove zelo zanimivo začasno razstavo, ki jo je Evropski parlament skupaj s kuratorjem, ki sta ga imenovali, pripravljal šest mesecev".

V Evropskem parlamentu je priprava takšne razstave med predsedovanjem tradicija. "To se je dogajalo nekaj let in globoko obžalujem, da je slovensko ministrstvo za kulturo prekinilo to tradicijo sodelovanja z Evropskim parlamentom," je zapisala po poročanju časnika.

Iz Koroške galerije likovnih umetnosti so medtem sporočili, da jih je ministrstvo za kulturo povabilo k pripravi razstave: "V skladu z dogovorom je kustos Marko Košan pripravil koncept razstave in izbor avtorjev ter pričel s pripravo kataloga, prav tako imamo z vsemi avtorji tudi že sklenjene pogodbe o sodelovanju."

Razlogov za odpoved razstave ne poznajo, z ministrstva jih o tem ni nihče obvestil. Se jim pa zdi takšno postopanje ministrstva problematično. "S takšnim ravnanjem se krni ugled tako Koroške galerije likovnih umetnosti kot celotne države, tako v očeh domače kot tuje javnosti," je v izjavi za javnost še zapisala direktorica galerijeAndreja Hribernik.

Kot je povedala, jih je ministrstvo k pripravi razstave povabilo pred približno dvema mesecema, pri pripravi koncepta pa jim je dalo proste roke. Kustos je po njenih besedah izbral pretežno avtorje mlajše generacije s sodobnim karakterjem.

Po poročanju Dela naj bi razstava neuradno padla v vodo zaradi nestrinjanja ministrstva oziroma ministra Vaska Simonitija z izborom avtorjev, katerih dela bi bila v izboru. Ministrstvo naj bi zbodla dela šesterice slovenskih avtorjev, ki so že zastopani v stalni zbirki Evropskega parlamenta in so jih v Bruslju prav tako želeli razstaviti. Gre za dela Andreja in Gašperja Jemca, Lojzeta Logarja, Draga Tršarja, Arjana Pregla in Jasmine Cibic.

Na ministrstvu se zaenkrat še niso odzvali, evropska poslanka Ljudmila Novak pa je v odzivu zapisala: "Kulturno nerazumljiv razlog za takšno odločitev slovenskega ministrstva za kulturo".