Razstrelil se je, ko so se v izobraževalnem centru v Kabulu pripravljali na izpite

Posnetki na lokalni televiziji in družbenih omrežjih prikazujejo prizore iz bližnje bolnišnice, kjer so na tleh ležale vrste pokritih trupel. Drugi posnetki prikazujejo posnetke s prizorišča zasebne šole, kjer lahko vidimo ruševine in prevrnjene mize v poškodovanih učilnicah.

'Videla sem družinske člane učencev iz Kaaja, ki so kričali ter tekali gor in dol'

Med žrtvami po poročanju lokalnih medijev prevladujejo ženske. Ko so talibani prevzeli oblast v Afganistanu, so zaprli šole za najstnice. Odtlej jim le zasebne ustanove nudijo priložnost za nadaljevanje izobraževanja.

Taiba Mehtarkhil, očividka, je za CNN povedala, da je bilo med žrtvami veliko mladih žensk. Po novici o napadu je odhitela v center iskat prijateljico, kjer jo je pričakal prizor kaosa in obupa.

"Videla sem družinske člane učencev iz Kaaja, ki so kričali ter tekali gor in dol," je dejala. "Nekateri so skušali bližnjim zagotoviti nujno medicinsko pomoč, drugi so iskali svoje sinove in hčere. Na lastne oči sem videla približno 20 ubitih ljudi in še več ranjenih."

Njena prijateljica je napad preživela, saj je zamujala in ob eksploziji še ni prišla v učilnico.

Reuters poroča, da je v eni od bolnišnic ženska neuspešno iskala svojo sestro: "Nismo je našli. Stara je bila 19 let."

Po vrnitvi talibanov na oblast so napadi v Afganistanu pogosti, tarče pa so pogosto verske manjšine in talibanski uradniki.