Razstrelili velik jez v bližini Hersona

V delu regije Herson na jugu Ukrajine, ki ga je zasedla Rusija, je bil močno poškodovan jez hidroelektrarne na reki Dneper v kraju Nova Kahovka v bližini frontne črte. Kijev in Moskva se medsebojno obtožujeta za incident, ki bi lahko imel resne posledice. Na spletu so se že pojavili posnetki razstrelitve in odtekanje vode.

Po navedbah ukrajinskega južnega operativnega poveljstva so ruske sile same razstrelile jez. Vojaški guverner območja Oleksander Prokudin je opozoril, da bi lahko gladina vode na območju naprej od hidroelektrarne v petih urah dosegla kritično raven, na območju so odredili evakuacije. Dejal je, da se je začela evakuacija na levem bregu reke Dneper, kjer je tudi mesto Herson, ki so ga osvobodile ukrajinske sile. "Ugotavljamo obseg uničenja, hitrost in količino vode ter verjetna poplavljena območja," je pojasnil. Ruska stran po drugi strani trdi, da so poškodbe na jezu Kahovka posledica ukrajinskega obstreljevanja. "Voda je narasla," je po poročanju ruskih državnih tiskovnih agencij dejal ruski župan Nove Kahovke Vladimir Leontjev. Povedal je, da je uničen zgornji del hidroelektrarne, jez pa ne. Po njegovih besedah sicer za zdaj ni potrebe, da bi civiliste prepeljali na varno. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaradi incidenta na jezu sklical sejo sveta za nacionalno varnost. Vodja predsednikovega kabineta Andrij Jermak pa je na Telegramu zapisal, da gre za še en vojni zločin ruskih teroristov. 3,2 kilometra in 30 metrov visok jez so na Dnepru zgradili leta 1956 v sklopu hidroleketrarne. Iz akumulacijskega jezera z 18 kubičnimi kilometri vode z vodo oskrbujejo Krim in nuklearko v Zaporožju. Da je most porušen, ozemlje pa poplavljeno, poroča tudi ruska tiskovna agencija. Druga ruska agencija pa poroča, da je uničen zgornji del jezu zaradi obstreljevanje, a je župen pred tem te navedbe zanikal. Ne Reuters ne Guardian trditev nista mogla neodvisno preveriti .