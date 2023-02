Razsuto pivo povzročilo kaos na čilski avtocesti

Kmalu so na kraj nesreče prišli številni drugi vozniki in okoliški prebivalci ter si privoščili "brezplačno pijačo". Marsikdo si je nagrabil in odnesel lepo zalogo te priljubljene grenke pijače.

Nesreča se je zgodila, ker je voznik tovornjaka, ki je prevažal pivo, izgubil nadzor nad vozilom, po tem, ko ga je prehitelo drugo vozilo. "Tovorno vozilo je naredilo napačen manever in vsebina tovornjaka je padla na avtocesto," je za AP dejal policist Gonzales iz Santiaga.

V nesreči k sreči ni bil nihče poškodovan. Je pa bil nekaj ur oviran promet, saj je bil del cestišča povsem prekrit s škatlami in pločevinkami piva.