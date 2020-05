Razumeti Kitajsko

Henry Kissinger v knjigi World Order sicer opisuje Kitajsko kot državo z zelo bogato kulturno tradicijo, na katero so zelo ponosni in ki je temelj njihove (mehke) diplomacije. S svojo kulturo naj bi bili sposobni očarati voditelje ostalih držav, njihov pristop k sodelovanju z drugimi državami pa z razliko od pristopa ZDA, ki si druge država rada politično podjarmi, temelji bolj na ustvarjanju za obe strani dobičkonosnih sinergij. Poleg kulture pa znajo Kitajci danes očarati voditelje drugih držav tudi z denarjem.

Po zaslugi osvajalskega imperializma Evrope je moderni Zahod počasi začel po razvoju dohitevati in prehitevati Kitajsko. Leta 1826 je London prehitel Peking na lestvici največjih mest na svetu. Med letoma 1849 in 1949 pa je sledilo obdobje, ki mu Kitajci pravijo "stoletje nacionalnega ponižanja". Izguba dveh opijskih vojn, vojni s Francijo in Japonsko, ter Japonske invazije na Kitajsko ozemlje so ponižale in obubožale starodavno in ponosno civilizacijo. Zaradi omenjenih dogodkov se je na Kitajskem v tem obdobju razvil nacionalizem. Nacionalistični sentiment in državljanska vojna, ki je sledila, sta tlakovala pot komunistični revoluciji in prevzemu oblasti s strani kitajske komunistične partije.

Skočimo dve tisočletji v prihodnost. O razsežnostih kitajske civilizacije priča podatek, da so bila leta 1500 tri od desetih največjih mest na svetu na Kitajskem. Od evropskih mest je bil v deseterici le Pariz, ki je takrat štel slabih 200.000 prebivalcev, medtem ko naj bi v Pekingu takrat živelo 670.000 prebivalcev. Peking je bil tudi prvo milijonsko mesto na svetu. Toliko prebivalcev je dosegel leta 1776, torej leta, ko so ZDA šele razglasile svojo neodvisnost. V 15. in 16. stoletju je bilo kitajsko gospodarstvo največje na svetu.

Sodobna Kitajska civilizacija je stara približno toliko kot evropska. Njeni zametki segajo 2500 let nazaj, ko je živel, razmišljal in ustvarjal Konfucij , eden najbolj vplivnih kitajskih mislecev in sodobnik Platona , začetnika Zahodne politične filozofije. Konfucijanstvo, ki predstavlja sistem filozofskega razmišljanja in načina praktičnega življenja, je še danes eden temeljev kitajske civilizacije.

21. stoletje bo torej nedvomno zaznamovala tekma za globalno prevlado med Zahodom in Vzhodom, ki pa bo drugačna od hladne vojne med ZDA in Sovjetsko zvezo v drugi polovici 20. stoletja. Če sta se takrat "udarili" dve različni ideologiji znotraj enakega filozofskega sistema, pa smo/bomo tokrat priča spopadu dveh popolnoma različnih civilizacij. ZDA pri nas že dobro poznamo – ker so nam sorodna civilizacija, pa tudi zaradi močne holivudske propagande – o Kitajski pa vemo bolj malo. V nadaljevanju želim zato na kratko predstaviti Kitajsko skozi prizmo zgodovinskega razvoja, nedavnega gospodarskega čudeža in politično-filozofskih razlik med Kitajsko in zahodno civilizacijo.

Kitajska je med letoma 2000 in 2014 namenila 80 milijard USD za nepovratno razvojno pomoč drugim državam, največ Kubi, Kambodži, Šrilanki in afriškim državam. Za promocijo svojih komercialnih interesov v drugih državah so Kitajci v tem obdobju namenili nekaj več kot 270 milijard USD, skupaj torej več kot 350 milijard USD. Za primerjavo: ZDA so v istem obdobju drugim državam namenile slabih 400 milijard USD, toda z eno veliko razliko. Več kot 90 % pomoči, ki jo razdelijo ZDA, je nepovratnih pomoči, medtem ko je portfelj Kitajske sestavljen iz 20 % nepovratnih sredstev, 65 % investicijskih sredstev oz. posojil, 15 % pomoči pa se ne da jasno uvrstiti v katero izmed teh dveh kategorij.

Pomoč drugim državam pa ni edini način, preko katerega Kitajci v 21. stoletju širijo svoj globalni vpliv. V zadnjih dvajsetih letih so ustanovili kar nekaj mednarodnih institucij z vplivom v Aziji, Afriki in Južni Ameriki. Leta 2001 so kot protiutež organizaciji NATO ustanovili Šanghajski pakt. Leta 2013 je Kitajska sprejela več kot 1 trilijon USD težek investicijski plan, imenovan Belt and Road Initiative, ki predvideva investicije v infrastrukturne projekte v več kot 70 državah z vsega sveta z namenom širjenja svojega vpliva. Kot protiutež Svetovni banki in Mednarodnemu denarnemu skladu so leta 2015 ustanovili tudi Azijsko infrastrukturno investicijsko banko s 102 državama članicama, skupaj z državami BRICS pa še Novo razvojno banko. Težnje Kitajske po vzpostavitvi imperija, ki bi uspel kljubovati Zahodu, so tako nedvoumne. Kitajska vedno bolj postaja globalni gospodarski in politični hegemon.

Politična filozofija in kultura

Kitajski vpliv bo vedno bolj občuten tudi pri nas. Prav tako bomo slej ko prej soočeni s sodelovanjem s Kitajci, če ne celo s sobivanjem. Kitajski principi se širijo na Zahod, kitajski trg pa se odpira podjetjem z Zahoda, pri čemer je treba razumeti njihov način razmišljanja in delovanja, ki je v temeljih drugačno od našega, v kolikor želimo, da bo to sodelovanje funkcioniralo. Kaj so torej temeljni postulati kitajske civilizacije - politike, kulture in načina življenja?

Za tiste, ki raje gledate kot berete, dober vpogled v delovanje kitajske (poslovne) ideologije in kulture nudi Netflixov dokumentarec American Factory, ki na praktičnem primeru prikazuje trk dveh različnih pristopov k organizaciji poslovnih sistemov in dela v kontekstu poslovnega sodelovanja in skupnega upravljanja podjetja.

Za poglobljene bralce pa dober teoretski vpogled v politično-filozofske ter kulturne razlike nudi knjiga Intelligent Governance for the 21st Century, v kateri avtorja predstavita glavne razlike med modernim Zahodom in Kitajsko. Moderna politična ideologija Zahoda je utemeljena na individualizmu, svobodi, predstavniški demokraciji in linearnem razvoju zgodovine. Kitajska politična ideologija pa je utemeljena na kolektivizmu, spoštovanju avtoritete, meritokratskem mandarinatu in metafizičnem prepričanju o ponavljajočih se ciklih zgodovinskega razvoja.

Britanski proučevalec in interpret vzhodnjaške filozofije in ideologije Alan Watts je v svoji knjigi o Zenu proučeval konfucijanstvo in taoizem kot podlagi za razvoj zen kulture. Kot eno svojih prvih opazovanj je navedel, da je skoraj nemogoče razumeti kitajsko civilizacijo skozi prizmo ideoloških struktur modernega Zahoda. Ideologiji, kulturi in pomeni simbolov naj bi bili preveč različni. Če ga že moramo opredeliti, lahko Kitajski način življenja poenostavljeno povzamemo na naslednji način: do penzije konfucijanstvo, po penziji pa taoizem.