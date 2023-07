Razveljavili sporne zakone Republike Srbske, Dodik: Tega ne bomo upoštevali

"To je napad na ustavno sodišče BiH in poskus ogrožanja odločitev pravnega in ustavnega okvira BiH, vključno z odločitvami visokega predstavnika," je v Sarajevu dejal Schmidt in dodal, da se je zato odločil za razveljavitev spornih zakonov na podlagi pooblastil, ki jih ima.

Ob tem je poudaril, da parlamenti entitet v BiH nimajo pravice do odstopanja od določil ustave BiH ali obveznosti, ki izhajajo iz daytonskega sporazuma. Ena od teh je tudi sodelovanje z visokim predstavnikom. Glede na spremembe kazenskega zakonika, ki jih je uvedel, bodo dejanja, ki kršijo ustavno ureditev države, v prihodnje obravnavana kot kaznivo dejanje.

Izrazil je upanje, da se bodo politiki v državi spametovali in naredili, kar je treba za izvedbo nujnih reform, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.