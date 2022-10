Razveljavitev volitev za predsednika Republike Srbske?

"Razmislili bomo o vseh možnostih, ki jih ponuja zakon. Teoretično je zakon predvidel tudi to. Če je na volišču ali med štetjem glasov prišlo do takšnih nepravilnostih, ki vplivajo na rezultate volitev, potem jih mora CIK razveljaviti," je v torek izjavil Suad Arnautović na Federalni televiziji (FTV). Dodal je, da bodo razpravljali tudi o možnosti razveljavitve volitev v Republiki Srbski.

Po neuradnih delnih izidih, ki jih je po skoraj 80 odstotkih preštetih glasov pred odločitvijo o ponovnem štetju glasov objavil CIK, je vodja največje srbske stranke v BiH - Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD) - in trenutni srbski član predsedstva BiH Dodik osvojil 48,4 odstotka glasov, njegova največja tekmica in članica Stranke demokratičnega napredka (PDP) Jelena Trivić pa 43,3 odstotka. Dodik je pred Trivićevo vodil za okoli 28.000 glasov.

CIK je minuli torek sprejel odločitev o ponovnem štetju glasov na volitvah za predsednika Republike Srbske, potem ko so ugotovili številne nepravilnosti. Ocenili so, da je dovolj dokazov, da je bil volilni proces kontaminiran do te mere, da onemogoča verodostojne volilne rezultate za predsednika in podpredsednika Republike Srbske.

Po mnenju opozicije v Republiki Srbski se je na splošnih volitvah, ki so v BiH potekale 2. oktobra, zgodila volilna kraja, zato so na tožilstvo BiH v torek vložili kazensko prijavo proti več kot sto osebam. "Prvoosumljeni po tej kazenski prijavi je Milorad Dodik, predsednik SNSD, potem pa njegovi ključni ljudje, predsedniki mestnih odborov Zvornika, Doboja, Osmaka in več deset drugih oseb, ki so sodelovale v premišljeni in organizirani volilni kraji in prevari," je pojasnil predsednik stranke PDP Borislav Borenović po pisanju sarajevskega časnika Oslobođenje.

Opozicija po njegovih besedah pričakuje hiter odziv tožilstva BiH in preiskavo vseh obtožb, ki so jih priložili. "Zelo pomembno je, da naredimo konec organizirani volilni kraji. SNSD ima prevladujoče število članov v volilnih odborih. Pokazale so se nenormalne nepravilnosti," je poudaril.

"V Doboju je popolnoma jasno, da gre za tisoč ali 1500 ukradenih glasov, v nekaterih mestih pa gre za po nekaj sto glasov," je izpostavil predsednik Srbske demokratske stranke (SDS) Mirko Šarović in opozoril, da je na izpitu celotna družba.

Na sporno delovanje volilnih odborov je že minuli teden opozoril tudi Arnautović. Poudaril je, da bo "takšno stanje, dokler bodo imeli politični subjekti monopol nad izbiranjem članov volilnih odborov". Člane volilnih odborov namreč izbirajo politične stranke, tako da glasovnice preštevajo tisti, ki so na oblasti.

Rok državne volilne komisije za objavo volilnih rezultatov je 22. oktober, rok za potrditev izida volitev pa 2. november.