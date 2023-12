Razveljavitev volitev zdaj zahtevajo tudi z blokado v središču Beograda

Protestniki so doslej na vogalu Birčaninove in križišču Kneza Miloša blizu ministrstva postavili že 15 šotorov. Od ministrstva zahtevajo vpogled v volilne imenike zaradi suma o na tisoče vpisanih t. i. fantomskih volivcev ter razveljavitev volitev na vseh ravneh ob prehodnem ponovnem pregledu skupnega volilnega imenika. Protesta so se udeležili tudi nekateri opozicijski poslanci.

Po poročanju portala srbske televizije N1 je zaradi blokade promet oviran v smeri državnega zbora in ceste, ki vodi do avtoceste. Aktivisti medtem za čas protesta napovedujejo pester program, ki bo med drugim vključeval okrogle mize, predavanja in koncerte.

Na predčasnih parlamentarnih in lokalnih volitvah, ki so potekale tudi v Beogradu, ter pokrajinskih volitvah v Vojvodini je slavila vladajoča Srbska napredna stranka (SNS). Domači in tuji opazovalci so poročali o številnih nepravilnostih, med drugim o skupinskem glasovanju in kršitvah tajnosti glasovanja.