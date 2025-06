Pistorius leto dni po pogojnem izpustu nastopil na triatlonu

Pistorius, ki so ga zaradi protez iz ogljikovih vlaken na obeh amputiranih nogah poimenovali Blade Runner, tekač na rezilih, je na valentinovo, 14. februarja 2013 skozi zaklenjena vrata kopalnice ubil 29-letno diplomirano pravnico in manekenko Reevo Steenkamp, s katero je bil takrat v intimni zvezi.

Steenkamp je štirikrat ustrelil skozi kopalniška vrata svoje vile v Pretorii. Primer je pritegnil svetovno pozornost in šokiral narod, vajen nasilja nad ženskami.

Sloviti storilec je večkrat izjavil, da je svoje dekle zamenjal za vlomilca in se je na podlagi tega pritožil na obsodbo. Sodišče je njegove dokaze zavrnilo in ga obsodilo umora. Tedanjega zvezdniškega sprinterja so obsodili na 13 let in pet mesecev zaporne kazni. Pistoriusa so lani izpustili iz zapora, potem ko je odslužil več kot polovico kazni. Bil je pogojno izpuščen do konca izteka kazni leta 2029.