Obdela dve toni oblačil na uro, dva človeka bi rabila dva dni

Umetna inteligenca jih z visoko hitrostjo razvršča po njihovi sestavi, kar bi lahko prispevalo k zmanjšanju vpliva sintetičnih tekstilnih odpadkov. Stroj FastsortTextile, ki ga je revija Time uvrstila med najboljše izume leta 2025, je ustvarilo podjetje DataBeyond – kitajsko podjetje za recikliranje z umetno inteligenco, ustanovljeno leta 2018, poroča AP.
"Ostanke tekstila lahko v celoti izkoristimo in zmanjšamo količino, ki konča v sežigalnicah, kar bo močno pripomoglo k boljšemu recikliranju virov," je povedala izvršna direktorica DataBeyond Mo Zhuoya.
Sintetična vlakna izvirajo iz fosilnih goriv in so zaradi nizke cene priljubljena izbira v modni industriji. Skupaj predstavljajo približno 70 odstotkov svetovne proizvodnje tekstila, navaja poročilo amsterdamske neprofitne organizacije Circle Economy, ki analizira načine za zmanjšanje tekstilnih odpadkov.
Razvrsti 100 kilogramov oblačil v dveh do treh minutah
Oprema uporablja skener umetne inteligence, ki zazna sestavo tekstilij in jih nato razvrsti glede na njihova vlakna, nakar jih je mogoče reciklirati. FastsortTextile razvrsti 100 kilogramov oblačil v dveh do treh minutah, medtem ko bi en delavec za enako količino potreboval približno štiri ure. Po analizi podjetja Shanhesheng lahko stroj obdela dve toni na uro, medtem ko bi dva človeka za to potrebovala dva dni – in še z manjšo natančnostjo.
Za natančno odčitavanje sestave materiala enega izdelka, ki je nastavljena glede na želena merila strank, je potrebnih manj kot ena sekunda. Po postopku skeniranja se tekstil prepelje na območja za sortiranje najlona in poliestra za recikliranje. Predmeti pod referenčno vrednostjo se sortirajo na druga območja, predvsem za sežig ali odlaganje na odlagališča, kjer onesnaženje s tekstilom povzroča največjo škodo.
