Obdela dve toni oblačil na uro, dva človeka bi rabila dva dni

Umetna inteligenca razvršča oblačila FOTO: AP

Tekstilni odpadki so pomemben svetovni onesnaževalec, pri čemer je Kitajska vodilna država. Kitajska je s 142 milijardami dolarjev vodilna po svetovnem izvozu tekstila, kar je več kot dvakrat več kot v Evropski uniji, kaže poročilo Svetovne trgovinske organizacije o ključnih vpogledih in trendih za leto 2025.

Umetna inteligenca jih z visoko hitrostjo razvršča po njihovi sestavi, kar bi lahko prispevalo k zmanjšanju vpliva sintetičnih tekstilnih odpadkov. Stroj FastsortTextile, ki ga je revija Time uvrstila med najboljše izume leta 2025, je ustvarilo podjetje DataBeyond – kitajsko podjetje za recikliranje z umetno inteligenco, ustanovljeno leta 2018, poroča AP. "Ostanke tekstila lahko v celoti izkoristimo in zmanjšamo količino, ki konča v sežigalnicah, kar bo močno pripomoglo k boljšemu recikliranju virov," je povedala izvršna direktorica DataBeyond Mo Zhuoya.

Sintetična vlakna izvirajo iz fosilnih goriv in so zaradi nizke cene priljubljena izbira v modni industriji. Skupaj predstavljajo približno 70 odstotkov svetovne proizvodnje tekstila, navaja poročilo amsterdamske neprofitne organizacije Circle Economy, ki analizira načine za zmanjšanje tekstilnih odpadkov.

Razvrsti 100 kilogramov oblačil v dveh do treh minutah

