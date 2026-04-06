Tujina

Obdela dve toni oblačil na uro, dva človeka bi rabila dva dni

Zhangjiagang, 06. 04. 2026 11.55 pred 22 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Umetna inteligenca razvršča oblačila

V industrijskem parku v Zhangjiagangu, majhnem mestu na vzhodni obali Kitajske, velika brneča in sikajoča naprava predeluje kupe odrabljenih oblačil in jih razvršča. Razvrsti lahko kar 100 kilogramov oblačil v dveh do treh minutah, medtem ko bi en delavec za enako količino potreboval približno štiri ure.

Umetna inteligenca razvršča oblačila
Umetna inteligenca razvršča oblačila
FOTO: AP
Tekstilni odpadki so pomemben svetovni onesnaževalec, pri čemer je Kitajska vodilna država. Kitajska je s 142 milijardami dolarjev vodilna po svetovnem izvozu tekstila, kar je več kot dvakrat več kot v Evropski uniji, kaže poročilo Svetovne trgovinske organizacije o ključnih vpogledih in trendih za leto 2025.

Umetna inteligenca jih z visoko hitrostjo razvršča po njihovi sestavi, kar bi lahko prispevalo k zmanjšanju vpliva sintetičnih tekstilnih odpadkov. Stroj FastsortTextile, ki ga je revija Time uvrstila med najboljše izume leta 2025, je ustvarilo podjetje DataBeyond – kitajsko podjetje za recikliranje z umetno inteligenco, ustanovljeno leta 2018, poroča AP.

"Ostanke tekstila lahko v celoti izkoristimo in zmanjšamo količino, ki konča v sežigalnicah, kar bo močno pripomoglo k boljšemu recikliranju virov," je povedala izvršna direktorica DataBeyond Mo Zhuoya.

Umetna inteligenca razvršča oblačila
Umetna inteligenca razvršča oblačila
FOTO: AP

Sintetična vlakna izvirajo iz fosilnih goriv in so zaradi nizke cene priljubljena izbira v modni industriji. Skupaj predstavljajo približno 70 odstotkov svetovne proizvodnje tekstila, navaja poročilo amsterdamske neprofitne organizacije Circle Economy, ki analizira načine za zmanjšanje tekstilnih odpadkov.

Razvrsti 100 kilogramov oblačil v dveh do treh minutah

Umetna inteligenca razvršča oblačila
Umetna inteligenca razvršča oblačila
FOTO: AP

Oprema uporablja skener umetne inteligence, ki zazna sestavo tekstilij in jih nato razvrsti glede na njihova vlakna, nakar jih je mogoče reciklirati. FastsortTextile razvrsti 100 kilogramov oblačil v dveh do treh minutah, medtem ko bi en delavec za enako količino potreboval približno štiri ure. Po analizi podjetja Shanhesheng lahko stroj obdela dve toni na uro, medtem ko bi dva človeka za to potrebovala dva dni – in še z manjšo natančnostjo.

Za natančno odčitavanje sestave materiala enega izdelka, ki je nastavljena glede na želena merila strank, je potrebnih manj kot ena sekunda. Po postopku skeniranja se tekstil prepelje na območja za sortiranje najlona in poliestra za recikliranje. Predmeti pod referenčno vrednostjo se sortirajo na druga območja, predvsem za sežig ali odlaganje na odlagališča, kjer onesnaženje s tekstilom povzroča največjo škodo.

umetna inteligenca razvrščanje tekstil

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

NeXadileC
06. 04. 2026 12.16
O sveta Umetna Inteligenca, molimo tebi... molimooo...
bibaleze
