Rdeči alarm v nemški avtomobilski industriji: ob sedem odstotkov delovnih mest

Kot je povzela nemška tiskovna agencija dpa, se je število zaposlitev v nemški predelovalni industriji v 12 mesecih do konca junija znižalo za 2,1 odstotka na 5,42 milijona.

Glede na leto 2019 je padec zaposlenosti še večji, in sicer 4,3-odstoten.

Do negativnega trenda prihaja zaradi krčenja prihodkov podjetij v predelovalni industriji. Ti se krčijo že osem zaporednih četrtletij. V drugem trimesečju letos so medletno nazadovali za 2,1 odstotka.

Upad prodaje so zabeležili vsi sektorji v industriji. Avtomobilska podjetja slabše poslujejo zaradi šibkejšega povpraševanja in konkurence s Kitajske, preglavice jim dela tudi prehod na električna vozila. Prihodki v tej panogi so se v drugem četrtletju znižali za 1,6 odstotka.