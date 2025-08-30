Svetli način
Tujina

Rdeči alarm v nemški avtomobilski industriji: ob sedem odstotkov delovnih mest

Berlin, 30. 08. 2025 09.23 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
Število delovnih mest v nemški predelovalni industriji zelo hitro pada. Najhitreje se krči v avtomobilski industriji. Tam je trenutno na voljo skoraj sedem odstotkov manj delovnih mest kot pred letom dni, je razvidno iz analize svetovalne družbe Ernst & Young.

Kot je povzela nemška tiskovna agencija dpa, se je število zaposlitev v nemški predelovalni industriji v 12 mesecih do konca junija znižalo za 2,1 odstotka na 5,42 milijona.

Glede na leto 2019 je padec zaposlenosti še večji, in sicer 4,3-odstoten.

Do negativnega trenda prihaja zaradi krčenja prihodkov podjetij v predelovalni industriji. Ti se krčijo že osem zaporednih četrtletij. V drugem trimesečju letos so medletno nazadovali za 2,1 odstotka.

Upad prodaje so zabeležili vsi sektorji v industriji. Avtomobilska podjetja slabše poslujejo zaradi šibkejšega povpraševanja in konkurence s Kitajske, preglavice jim dela tudi prehod na električna vozila. Prihodki v tej panogi so se v drugem četrtletju znižali za 1,6 odstotka.

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz FOTO: Shutterstock

Nemško industrijo pestijo tudi visoki stroški električne energije, birokracija, šibko domače povpraševanje in napeti trgovinski odnosi z ZDA.

Velika podjetja, med njimi Mercedes-Benz, Volkswagen, Bosch, Continental in ZF, so že napovedala krčenje stroškov, Porsche pa načrtuje zaprtje hčerinskega podjetja za baterije Cellforce.

Krčenje delovnih mest se širi tudi zunaj avtomobilskega sektorja. V strojni in kovinski industriji je bilo tako v letu dni ukinjenih 17.000 oziroma 12.000 delovnih mest. Stanje v kemični in farmacevtski industriji je medtem stabilno.

Orisei1
30. 08. 2025 10.58
+1
No, pa le ne bodo rabili vseh teh doktorjev in inženirjev, da jim zapolnijo delovna mesta😁
ODGOVORI
1 0
Z O V
30. 08. 2025 10.57
+0
Novodobne kolonije Nemčije bodo na psu, tudi Slovenija ni izjema...nemčija rine v lasten propad, nemška marka čaka za zamenjavo € valute...
ODGOVORI
1 1
Animal_Pump
30. 08. 2025 10.58
Ja ja...TASS, telegram...vodkarska propaganda...zeeeeeehhhh. To so delal vodkarji še v 80ih,,,pa nabijal...kako zahod propada. Pa smo videli kdo je propadel.
ODGOVORI
0 0
Claus
30. 08. 2025 10.53
+0
Se pa veča zaposlovanje v vojaški industriji.
ODGOVORI
3 3
Z O V
30. 08. 2025 10.54
+2
Kdor ni pripravljen umreti za Merza, Lajno, Macarona in Starmerja? 🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 1
Verus
30. 08. 2025 10.56
-2
Dej nehaj s tem vsiljenim smehom v komentarjih, ker delujes kolosalni idyot. Svet se pogreza sam vase, ti se pa tukaj vsiljeno krohotaš, a v resnici resen obraz pred mobilnikom. Stabiliziraj se.
ODGOVORI
1 3
grumf
30. 08. 2025 10.56
-1
Hehe, ker trol..
ODGOVORI
0 1
Verus
30. 08. 2025 10.59
Ravno to, da neresno jemljemo propad družbe, je razlog za prosti pad. Zašli smo, ko smo levičarski norosti in kvazi desnicarjem dopustili lomastiti po politiki. Kdor misli, da je stara švabica desno, se prekleto moti, kdor misli, da je Layne desno, se prekleto moti.
ODGOVORI
0 0
Glavni_Baja
30. 08. 2025 10.59
povećalo se bo tudi ✂🐑🐏
ODGOVORI
0 0
Verus
30. 08. 2025 10.51
+4
Poračun idiotskih političnih odločitev se že nekaj časa dogaja. EU je ze dolgo v recesiji, a se aktualni priseski na državne proračune izogibajo govoriti o resnici. V Sloveniji se tudi živi na puf. Poglejte svoje plače v primerjavi z lažnimi statistikami. Propadlo je več deset podjetij, mi pa lažemo o pomanjkanju kadra ipd.
ODGOVORI
4 0
Verus
30. 08. 2025 10.52
+3
Nepopularno dejstvo - Ženske je treba nagnati iz politike!
ODGOVORI
3 0
Z O V
30. 08. 2025 10.55
Kalas, Lajna, Meloni 👏👏👏
ODGOVORI
0 0
Dr. No
30. 08. 2025 10.50
+2
Samo podpirajte kriminalce iz Kijeva, se dajte sankcije proti Rusiji in boste zmagal hahahaha ce verjames
ODGOVORI
5 3
Z O V
30. 08. 2025 10.51
-2
🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 3
galeon
30. 08. 2025 10.49
+6
Neumen narod je zgubil že dve vojni in tudi to bo. Privoščim vam.
ODGOVORI
7 1
Animal_Pump
30. 08. 2025 10.50
-2
In vedno se je vrnil močnejši. In tudi tokrat se bo...
ODGOVORI
1 3
Z O V
30. 08. 2025 10.51
+0
Nikoli naučiti zgodovine 🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 3
Animal_Pump
30. 08. 2025 10.54
+0
E vodkar...ti je google translate..malo čudno prevedel a? NikoLi naučiti zgodovine...vodkarija moja doma...aa?
ODGOVORI
1 1
tron3
30. 08. 2025 10.49
+5
Da ne bo kdo mislil, da ta rusk ne vedo kje delajo orožje sedaj na nemškem, Oresnikov vse uredi!!!
ODGOVORI
6 1
Z O V
30. 08. 2025 10.52
+1
Iskanderji, Samardi, Oreščniki...čakajo na EU...
ODGOVORI
3 2
Jernej Sekirnik
30. 08. 2025 10.47
+0
Berem, da novejši modernejsi avti so večina za Kitajski trg, ker tam se zelo prodaja. V EU pa je zelo slaba prodaja. In sedaj vsi ta veliki proizvajalci ciljajo na Kitajsko.
ODGOVORI
2 2
Z O V
30. 08. 2025 10.52
+0
Kitajci prevzeli tržišče, konec je laži EU...
ODGOVORI
1 1
nick73
30. 08. 2025 10.47
+10
Prihaja račun za desetletje napačnih odločitev (zapiranje jedrskih elektrarni, zeleni prehod, popolna odvisnost od ruskega plina, sankcije Rusiji, podpiranje vojne v Ukrajini, uvoz neuporabnih migrantov). Politiki si seveda ne upajo povedati svojemu narodu, da je zgodovinska prednost Evrope pred drugimi državami zapravljena in ni nobene ekonomske osnove, da bi v EU živeli bolje, kot npr. v Indiji, ki ravno tako nima surovin, nima industrije na nivoju Kitajske, vendar se vsaj ni zapletla v ukrajinsko vojno).
ODGOVORI
11 1
Z O V
30. 08. 2025 10.54
Račun še pride za oborožitev teroristov... Bo Rusija pripeljala do bankrota kompletno EU v naslednjih 5 letih...klečeplazili se bodo do Rusije...
ODGOVORI
0 0
Claus
30. 08. 2025 10.55
Si na plačilni listi ruske propagande?
ODGOVORI
0 0
Aleks 85
30. 08. 2025 10.46
+6
Eu in njena zelena politika
ODGOVORI
6 0
apage
30. 08. 2025 10.46
+6
Kriva pa je za vse politika...
ODGOVORI
6 0
HeavyDxxx
30. 08. 2025 10.46
+1
Ma vi ste rdeči alarm
ODGOVORI
2 1
Pamir
30. 08. 2025 10.45
+2
Nemški avto se na Kitajskem prodajajo za pol cene da jih kdo kupi. Krščanski nedemokrati na čelu EU v 25 letih zafurali EU.Med njimi nesposobni marksist janšaj ki je še Slovenijo zraven zafural.
ODGOVORI
4 2
Animal_Pump
30. 08. 2025 10.46
-1
Ker raje vozijo električne...a bo?
ODGOVORI
2 3
apage
30. 08. 2025 10.50
+0
Dokler boste slepi ne bo bolje, kriviti nekoga, ki niti ni kriv samo zaradi črednega nagona nas bo pahnilu še globje kot nas že je. Že če pogledaš kaj so z našo državo naredili levaki v pičlih slabih 4 letih je to poguba za svet
ODGOVORI
1 1
borjac
30. 08. 2025 10.44
+4
Zaradi 5 X višje cene energentov iz ZDA , kot je bila prej iz Rusije , Nemško gospodarstvo propada , v svoji zaslepljenosti , namesto da bi plačevalo lastne delavce in reševalo Nemčijo pred gospodarskim propadom , oni futrajo Ukrajino z stotimi milijardami , na račun katerih so postali Ukrajinski tajkuni milijonarji , že ta podatek da se Poljski delavci vračajo iz "obljubljene dežele Nemčije" domov na Poljsko vam pove vse ..... ni več kaj dodajati .
ODGOVORI
6 2
ptuj.si
30. 08. 2025 10.44
+2
V Sloveniji je vijoličen alarm.
ODGOVORI
3 1
Bananistanec
30. 08. 2025 10.44
+3
Čestitke sancijam, le še en sveženj pa bo konec, lajna se je odločila, da ne bo vlagala v EU gospodarstvo, še zeleni prehod je pase glede na prihod ameriških tovornjakov, ki so super ekološki in poceni za vzdrževanje
ODGOVORI
3 0
Mirko Igor
30. 08. 2025 10.43
+4
Pri nas se kregamo levo in desno, janšisti in golobisti. 90% energije je usmerjeno v to.
ODGOVORI
4 0
Mirko Igor
30. 08. 2025 10.45
+3
Svet pa se rapidno spremija. 100 milijonov služb v kratkem, to je v 15 letih zaradi AI ne bo potrebno. Posebej nizkoplačana dela, ki se jih avtomatično da zamenjati in tista, ki uporabljajo jezikovne algoritme.
ODGOVORI
3 0
Mirko Igor
30. 08. 2025 10.50
+2
Blagajniki, proizvodni delavci, prevajalci, osnovni programerji, odvetniki začetniki, operaterji, skladiščniki, ....... , mi pa še vedno masovno uvažamo in delimo državljanstva in socialne pravice prav taki strukturi, ki bo čez 15 let na zavodu, da ne govorim o masovnih migracijah brkačev brez izobrazbe v jedernih državah.
ODGOVORI
2 0
Mirko Igor
30. 08. 2025 10.52
+1
Vse to je recept za katastrofo in KO NEKDO ŽELI ODPRETI DEBATO NA TEMO, JE OZNAČEN. PRAV. KO BO PREPOZNO, PA TATISTI NE BODO NIČ KRIVI. PA PREPOZNO JE ČEŽ PAR LET.
ODGOVORI
1 0
Mirko Igor
30. 08. 2025 10.54
+1
In s tem neham komentirati. Zapis pa naj ostane, da se VE.
ODGOVORI
1 0
Jožajoža
30. 08. 2025 10.41
-1
V sloveniji imamo človeka,ki bi rešil nemško industrijo.to najuspešnejši slovenski kriminalec janša
ODGOVORI
1 2
apage
30. 08. 2025 10.45
+1
Janša najuspešnejši kriminalc? Daj ne seri... laveki so uspešni kriminalci, ker jih lastno krivosodje ščiti. Pravi kriminalci niso nikoli zaprti... če kdo uspešno krade in tone državo so to levaki, Janša je nula proti njim. Janšo pa še tist kar so zaprl, so nakonc oprostil zaradi sodne napake, ne ker je dejansko bilo dokazano, da je nekaj storil. Tolk o tem kdo je uspešen kriminalc
ODGOVORI
2 1
2mt8
30. 08. 2025 10.41
+1
Nemške avte kupuje samo še balkan in rusija. Drugi so šli na japonce.
ODGOVORI
4 3
Z O V
30. 08. 2025 10.44
+2
Nemške avtomobile kupujejo v Sloveniji in kar naj kupujejo, kmalu bodo rezervni deli dražji od avtomobila. Tako ne znajo narediti/proizvesti avtomobila brez napake. Upam na čimprejšnji razpad nemčije...
ODGOVORI
3 1
Animal_Pump
30. 08. 2025 10.47
-1
Ne se sekirat...Nemčija ne bo propadla...če pa je...se je pa vedno vrnila še močnejša. Tko da...sanjaj vodkarijo dalje...propadajočo
ODGOVORI
2 3
Glavni_Baja
30. 08. 2025 10.48
+1
dokler bodo ovčićeee , ne bo propadla
ODGOVORI
1 0
Z O V
30. 08. 2025 10.56
🤣🤣🤣🐑✂️
ODGOVORI
0 0
grumf
30. 08. 2025 10.41
+4
Zdej nam je še vseen za tole, čez pol leta bo ta val posledično tudi pri nas.
ODGOVORI
4 0
apage
30. 08. 2025 10.46
+3
Ta val je pri nas že leto in pol, samo vse pride z zamikom, tudi novice.
ODGOVORI
3 0
