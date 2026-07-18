Rdeč prometni vikend: proti hrvaškemu morju že kolone

Pred nami je nov turistično zelo obremenjen konec tedna, zato se na Hrvaškem že od zgodnjega jutra ustvarjajo kolone. Promet je povečan na vseh pomembnejših cestnih povezavah proti jugu. Hrvaški avtoklub (HAK) voznike opozarja, naj vozijo še posebej previdno in ohranjajo varnostno razdaljo med vozili, poroča Net.hr.

Kolona pred cestninsko postajo Lučko v smeri proti jugu je dolga približno 1 km.

Na cestninskih postajah Lučko in Demerje v smeri proti Zagrebu ni daljših čakalnih dob.

Med cestninsko postajo Lučko in priključkom Bosiljevo 2 ter med priključkoma Sveti Rok in Posedarje v smeri proti jugu promet poteka v gostih, počasi premikajočih se kolonah z možnimi kratkotrajnimi zastoji.

Na priključku Jastrebarsko v smeri proti Zagrebu se je zgodila prometna nesreča. Promet poteka po enem voznem pasu, kolona je dolga približno 1 km.