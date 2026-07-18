Rdeč prometni vikend: proti hrvaškemu morju že kolone

Pred nami je nov turistično zelo obremenjen konec tedna, zato se na Hrvaškem že od zgodnjega jutra ustvarjajo kolone. Promet je povečan na vseh pomembnejših cestnih povezavah proti jugu. Hrvaški avtoklub (HAK) voznike opozarja, naj vozijo še posebej previdno in ohranjajo varnostno razdaljo med vozili, poroča Net.hr.
Trenutno HAK poroča o sledečih razmerah:
Avtocesta A1 Zagreb–Split–Dubrovnik:
Kolona pred cestninsko postajo Lučko v smeri proti jugu je dolga približno 1 km.
Na cestninskih postajah Lučko in Demerje v smeri proti Zagrebu ni daljših čakalnih dob.
Med cestninsko postajo Lučko in priključkom Bosiljevo 2 ter med priključkoma Sveti Rok in Posedarje v smeri proti jugu promet poteka v gostih, počasi premikajočih se kolonah z možnimi kratkotrajnimi zastoji.
Na priključku Jastrebarsko v smeri proti Zagrebu se je zgodila prometna nesreča. Promet poteka po enem voznem pasu, kolona je dolga približno 1 km.
Avtocesta A2 Zagreb–Macelj:
Na cestninski postaji Trakošćan v smeri proti Zagrebu je kolona dolga približno 6 km in sega v Slovenijo.
Na območju del med priključkoma Trakošćan in Đurmanec v smeri proti Zagrebu promet poteka upočasnjeno.
Avtocesta A4 Goričan–Zagreb:
Kolona pred cestninsko postajo Sveta Helena v smeri proti Zagrebu je dolga približno 1 km.
Državna cesta DC1:
Med Gračacem in Kninom pri Otriću promet na območju del poteka upočasnjeno.
Pri Draganiću je zaradi vode na vozišču promet otežen.
Krški most:
V smeri proti otoku je kolona med priključkom Križišće in Omišljem.
V smeri proti celini je kolona od Njivic naprej.
Visoka gostota prometa tudi pri nas
Konec tedna je začetek počitnic v delu Nemčije (Severno Porenje - Vestfalija) ter delu Nizozemske, poleg turistične sezone, zato Prometno-informacijski center napoveduje visoko gostoto prometa. Priporočajo sledenje prometnim razmeram v živo, poleg vseh zapisanih prometnih vsebin.
Kje so že zastoji?
Na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru.
Pred predorom Karavanke proti Sloveniji.
Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani.
Na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški.
Na cestah Lesce - Bled, Šmarje - Koper in Lucija - Izola.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.