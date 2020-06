Rdeča Amerika je žrtev pandemije in politike

Toda točke so se razlezle čez več kot polovico ZDA, tako da je celo konservativni guverner Teksasa Greg Abbott priznal, da se virus širi z "nesprejemljivo hitrostjo", a hkrati vztraja, da se bodo k strogim ukrepom za njegovo zajezitev vrnili le, ko ne bo več drugega izhoda. Podobne težave imajo na jugu, zahodu in v sredini ZDA, a se vsi bolj ali manj otepajo popolni ohromitvi življenja po zveznih državah, kljub temu da jim je v New Yorku, New Jerseyju in Massachusettsu le na ta način uspelo preprečiti zdravstveno katastrofo. Toda kot pravi John Cassidy iz časnika New Yorker, preplet "slabega vodenja, utrujene javnosti in desničarskih politik ovira učinkovit odziv". Čeprav so številke v ta hip najbolj prizadetih zveznih državah še vedno precej nižje od vrhunca krize na severovzhodu ZDA, pa je za epidemije značilno, da se začne zelo hitro širiti, ko je število okuženih zadosti veliko.





Zdravje ali svoboščine

Konservativni politiki, ki so na oblasti v večini ta hip najbolj prizadetih zveznih držav, še vedno skušajo večje število okuženih pripisati precej večjemu številu opravljenih testov, čeprav narašča tudi delež pozitivnih rezultatov. To pa je ponavadi znak, da ne gre samo za posledico več testiranih oseb. Prav tako se povečuje število bolnikov, ki potrebujejo oskrbo na intenzivni negi. Zato se denimo v Arizoni že pojavljajo napovedi, da bodo potrebovali začasne bolnišnice, podobno, kot so jih postavljali na vzhodu. Število umrlih sicer (še) ne sledi temu trendu, na ravni celotnih ZDA se celo zmanjšuje, a to se lahko v prihodnjih tednih hitro spremeni.

Razgreva se tudi politično obračunavanje, republikanski guvernerji Doug Ducey iz Arizone, Abbott iz Teksasa in Ron DeSantisiz Floride se namreč ne samo niso ustrezno pripravili na prihod okužb, kljub temu da so imeli mesece časa. Pod pritiskom konservativnih aktivistov in demonstrantov, ki jih navdihuje zgled iz Bele hiše, nočejo izdati ukaza za obvezno nošenje mask v javnosti. Ne samo to, hkrati so preprečili, da bi lokalne skupnosti same sprejele strožje ukrepe, kar je povzročilo iskrenje med guvernerji in lokalnimi voditelji na najbolj prizadetih območjih. V zadnjih dneh sta Ducey in Abbott nekoliko omehčala stališča, toda hkrati oba pravita, da gre za osebno stališče vsakega posameznika in da vlada ne sme posegati v njihove svoboščine.