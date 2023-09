Rdeče opozorilo za dve hrvaški regiji: orkanska burja s suki do 165 km/h

Hrvaški hidrometeorološki zavod je za dele države izdal rdeče opozorilo pred vetrom. Sunki burje na območju Velebita in srednje Dalmacije bodo namreč lahko danes dosegli tudi hitrosti več kot 150 kilometrov na uro. Ob vznožju Velebita je pihalo že zjutraj, močno burjo pa pričakujejo še zvečer. Tam bi lahko zapihalo do hitrosti 165 kilometrov na uro. Vremenoslovci ne izključujejo niti možnosti pojava neviht, piše Dnevnik.hr.

Močan veter ovira tudi promet na nekaterih hrvaških cestah. Na jadranski magistrali med Senjem in Sveto Marijo Magdaleno je zaradi sunkov prepovedan promet za dvonadstropne avtobuse, vozila s prikolicami in motorje, poroča HAK. Na avtocesti med Zagrebom in Dalmacijo je med viaduktom Božići in predorom Sveti Rok hitrost vonje omejena na 60 kilometrov na uro.

Ostali deli držav so obsijani s soncem, a se je tudi drugod nekoliko shladilo, tudi poročajo hrvaški mediji. Čez dan bi se lahko v goratih predelih države pojavile plohe. Temperature bodo dosegle do 25 stopinj Celzija, ob morju pa vse do 29.

Tudi torek bo pri naših južnih sosedih še vetroven, temperature pa bi se lahko že nekoliko dvignile.