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Rdeče opozorilo v Italiji: vročinski val pritiska na 27 največjih mest

Rim, 05. 08. 2026 16.48 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
N.V.
Vročinski val v Italiji

Italija bo vseh 27 večjih mest, od Trsta do Palerma, razglasila za območja najvišje stopnje opozorila zaradi vročine, ki se kar naprej krepi. Temperature se na nekaterih območjih v zadnjih dneh približujejo 40 stopinjam Celzija, oblasti pa so izdale vrsto ukrepov.

Rdeče opozorilo, ki bo zdaj veljajo za 27 italijanskih mest, pomeni večjo verjetnost izrednih razmer zaradi tveganja za zdravje, ki ga za celotno prebivalstvo predstavljajo dolgotrajne izjemno visoke temperature.

Mesta z rdečim opozorilom so Torino, Bolzano, Milano, Genova, Benetke, Verona, Trst, Bologna, Firence, Perugia, Rim, Neapelj, Ancona, Pescara, Bari, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo in Cagliari ter Catania, Messina, Brescia, Viterbo, Latina, Rieti, Frosinone in Civitavecchia.

Temperature v Italiji krepko presegajo 30 stopinj Celzija, ponekod so se približale kar 40 stopinjam. Oblasti so ljudi pozvale, naj se med 11. in 18. uro izogibajo neposredni sončni svetlobi, naj se, če je le mogoče, zadržujejo v zaprtih prostorih in naj na dan popijejo vsaj liter in pol vode, piše Guardian.

Med drugimi priporočili so tudi izogibanje gaziranim pijačam, kavi, alkoholu in težkim obrokom, nošenje lahkih oblačil ter opozorilo, naj otrok ali živali nikoli ne puščajo v avtomobilih.

V zadnjih dneh so se zgodili štirje smrtni primeri, med njimi je umrl 19-letni obiralec paradižnika in 40 letni mizar, ki sta delala na industrijskih območjih dežele Lombardija. V Bologni naj bi varnostnik umrl zaradi zdravstvenih težav, povezanih z vročino, medtem ko je bil v svojem avtomobilu.

Po mnenju znanstvenikov je skrajna vročina posledica podnebne krize, ki jo povzroča človek, in naj bi trajala še najmanj en teden. Evropa se je segrela približno dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. 

Letošnji vročinski valovi so po suhi pomladi dodatno poslabšali sušo v Padski nižini, kjer teče najdaljša italijanska reka. Več kot 100 mest in krajev v Piemontu in Lombardiji se sooča s težavami pri oskrbi z vodo, nekateri pa uporabljajo cisterne za polnjenje zalog pitne vode.

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Večja turistična mesta, kot je Rim, si prizadevajo ublažiti posledice vročine tako, da v najbolj vročih urah dneva omogočajo brezplačen dostop do klimatiziranih kinodvoran in kulturnih prizorišč ter podaljšujejo odpiralni čas znamenitosti, kot sta Kolosej in Panteon, da bi obiskovalcem omogočili večerne oglede.

italija vročina podnebna kriza

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KOMENTARJI1

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Anion6anion
05. 08. 2026 17.22
A samo na 27 mest pritiska vročina?? A okolica je pa hladna , al kako?
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