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Rdeče opozorilo za Jadran: tudi ponoči 27 stopinj Celzija

Zagreb, 26. 06. 2026 20.24 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Aleš Satler D.L.
Zadar

Na Hrvaškem rdeče opozorilo velja vse od Savudrije pa do Dubrovnika.Temperature se bodo namreč v soboto povzpele nad 35 stopinj Celzija, še večjo skrb pa predstavljajo nenavadno visoke nočne temperature. Te se ponekod ne bodo spustile pod 27 stopinj Celzija.

Naši južni sosedje so za jutri izdali rdeče opozorilo za celotno območje Jadrana, vse od Savudrije pa do Dubrovnika. 

Vse do torka bo res zelo vroče, sploh za konec junija. Jutri se bodo temperature vzdolž celotne Jadranske obale povzpele nad 35 stopinj, lokalno jih pričakujejo do 37. 

Še večji problem kot visoke dnevne pa predstavljajo nenavadno visoke nočne temperature. Zaradi šibke burje se temperatura ponekod v Dalmaciji ne bo spustila pod 27 stopinj, kar pa pomeni, da bo toplotna obremenitev v obalnih predelih ekstremno velika.

Minimalna in maksimalna temperatura za soboto:

 

Rovinj: 26 C / 36 C

Zadar: 27 C / 37 C

Split: 27 C / 37 C

Dubrovnik: 26 C / 36 C

Od nedelje naprej pa se bo huda vročina preselila tudi v notranjost Hrvaške.

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