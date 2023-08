Na Hrvaškem za konec tedna rdeče opozorilo, to bo vrhunec vročinskega vala

Visoke temperature so predvsem hrvaško obalo pestile že v preteklih dneh, kjer so v povprečju dosegale do 37 stopinj. Na Mljetu so v četrtek namerili celo 40 stopinj, v Dubrovniku pa se temperatura niti ponoči ni spustila pod 30 stopinj.

V zadnjih dneh se je zaradi visokih temperatur močno ogrelo tudi morje. Na merilnih postajah ob Jadranski obali so danes tako že ob osmi uri zjutraj namerili od 26 do 28 stopinj, kolikor je znašala temperatura morja v Pulju in v Malem jezeru na Mljetu.

Konec vročinskega vala državni hidrometeorološki zavod napoveduje za ponedeljek. Nato bodo po napovedih vremenoslovcev sledili veliko bolj sveži dnevi.

Vročina bo pritiskala tudi v Sloveniji

Tudi v Sloveniji bo vroče in pretežno jasno. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo pretežno jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo ob morju 23, drugod od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 30 do 34, v jugovzhodnih krajih do 36 stopinj Celzija. Predvsem po nižinah Primorske, v mestih ter v južni ter jugovzhodni Sloveniji bo velika toplotna obremenitev.

V nedeljo bo še sončno in vroče, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Proti večeru v severozahodni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Čez dan bo nastalo nekaj ploh in neviht. Vročina bo popustila.

Po nižinah Primorske, v mestih ter v južni in jugovzhodni Sloveniji bo povečana toplotna obremenitev.