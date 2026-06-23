Rdeči alarm, mrtvi v reki, umrla tudi otroka: sklicali krizni sestanek vlade

Med smrtnimi žrtvami sta tudi dva otroka, stara dve in štiri leta, ki so ju reševalci našli nezavestna v družinskem avtomobilu na jugovzhodu Francije. V okolici Bordeauxa so zaradi zdravstvenih zapletov, povezanih z vročino, umrli še trije starejši ljudje, oblasti pa poročajo tudi o najmanj 13 smrtnih primerih zaradi utopitev. Meteorološka služba Meteo-France pričakuje, da bo Pariz dosegel najvišjo junijsko temperaturo v zgodovini meritev. Predhodni podatki kažejo na okoli 38,4 stopinje Celzija. V Franciji je zaradi zaostrovanja razmer premier Sebastien Lecornu sklical krizni sestanek vlade, medtem ko je bilo po državi zaprtih več kot 1350 šol. Tudi drugod po Evropi razmere postajajo vse bolj resne. V Italiji velja najvišja stopnja opozorila za 12 mest, v Nemčiji poročajo o porastu smrtnih nesreč pri kopanju, v Belgiji pa meteorologi opozarjajo na temperature, ki bi lahko bile najvišje doslej.

Vročinski val je zajel tudi Veliko Britanijo, kjer meteorologi opozarjajo na možnost rekordnih temperatur za mesec junij. V nekaterih delih Anglije in Walesa naj bi se temperature povzpele med 38 in 40 stopinj Celzija, kar bi preseglo dosedanji junijski rekord iz leta 1976 za več stopinj. Britanski meteorologi opozarjajo, da problem niso le dnevne temperature, ampak tudi izjemno tople noči. Zaradi visoke zračne vlage in temperatur, ki ponoči ostajajo visoke, se telo ne more učinkovito ohlajati, kar povečuje tveganje za zdravstvene zaplete predvsem pri starejših, kroničnih bolnikih in otrocih. Tudi drugod po Evropi se temperature približujejo rekordnim vrednostim. V Belgiji meteorologi napovedujejo, da bi lahko šlo za enega najtoplejših tednov v zgodovini meritev. Vodja belgijskega meteorološkega inštituta IRM je opozoril, da bi lahko temperature dosegle rekordne ravni. V Nemčiji so oblasti med koncem tedna zabeležile porast smrtnih primerov pri kopanju. Samo v nekaj dneh je umrlo najmanj pet ljudi. Danes poročajo, da so v Renu našli trupla treh moških, ki so izginili med kopanjem.

Na letališču v Frankfurtu so morali reševalci oskrbeti več potnikov, ki jim je postalo slabo zaradi vročine, potem ko je njihovo letalo več kot uro čakalo na vzletni stezi. V Španiji so temperature od pet do deset stopinj višje od običajnih za ta čas leta, ponekod na severu države pa celo več kot deset stopinj nad dolgoletnim povprečjem. V baskovskem mestu San Sebastian, ki velja za eno hladnejših območij države, naj bi temperature dosegle okoli 40 stopinj Celzija, kar je več kot dvakrat toliko, kot znaša zgodovinsko povprečje za ta del junija.

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