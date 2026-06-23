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Rdeči alarm, mrtvi v reki, umrla tudi otroka: sklicali krizni sestanek vlade

Pariz, 23. 06. 2026 07.04 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Visoke temperature v Španiji

Najmanj 18 mrtvih, več kot 1350 zaprtih šol in temperature do 40 stopinj Celzija. Evropa se sooča z enim najhujših vročinskih valov zadnjih let, meteorologi pa opozarjajo, da bi lahko v Veliki Britaniji padli junijski temperaturni rekordi. V Franciji je rdeči alarm zaradi vročine razglašen za več kot polovico države in velja za približno 39 milijonov ljudi.

Med smrtnimi žrtvami sta tudi dva otroka, stara dve in štiri leta, ki so ju reševalci našli nezavestna v družinskem avtomobilu na jugovzhodu Francije. V okolici Bordeauxa so zaradi zdravstvenih zapletov, povezanih z vročino, umrli še trije starejši ljudje, oblasti pa poročajo tudi o najmanj 13 smrtnih primerih zaradi utopitev.

Meteorološka služba Meteo-France pričakuje, da bo Pariz dosegel najvišjo junijsko temperaturo v zgodovini meritev. Predhodni podatki kažejo na okoli 38,4 stopinje Celzija.

V Franciji je zaradi zaostrovanja razmer premier Sebastien Lecornu sklical krizni sestanek vlade, medtem ko je bilo po državi zaprtih več kot 1350 šol. Tudi drugod po Evropi razmere postajajo vse bolj resne. V Italiji velja najvišja stopnja opozorila za 12 mest, v Nemčiji poročajo o porastu smrtnih nesreč pri kopanju, v Belgiji pa meteorologi opozarjajo na temperature, ki bi lahko bile najvišje doslej.

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Vročinski val je zajel tudi Veliko Britanijo, kjer meteorologi opozarjajo na možnost rekordnih temperatur za mesec junij.

V nekaterih delih Anglije in Walesa naj bi se temperature povzpele med 38 in 40 stopinj Celzija, kar bi preseglo dosedanji junijski rekord iz leta 1976 za več stopinj.

Britanski meteorologi opozarjajo, da problem niso le dnevne temperature, ampak tudi izjemno tople noči. Zaradi visoke zračne vlage in temperatur, ki ponoči ostajajo visoke, se telo ne more učinkovito ohlajati, kar povečuje tveganje za zdravstvene zaplete predvsem pri starejših, kroničnih bolnikih in otrocih.

Tudi drugod po Evropi se temperature približujejo rekordnim vrednostim.

V Belgiji meteorologi napovedujejo, da bi lahko šlo za enega najtoplejših tednov v zgodovini meritev. Vodja belgijskega meteorološkega inštituta IRM je opozoril, da bi lahko temperature dosegle rekordne ravni.

V Nemčiji so oblasti med koncem tedna zabeležile porast smrtnih primerov pri kopanju. Samo v nekaj dneh je umrlo najmanj pet ljudi. Danes poročajo, da so v Renu našli trupla treh moških, ki so izginili med kopanjem. 

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Na letališču v Frankfurtu so morali reševalci oskrbeti več potnikov, ki jim je postalo slabo zaradi vročine, potem ko je njihovo letalo več kot uro čakalo na vzletni stezi.

V Španiji so temperature od pet do deset stopinj višje od običajnih za ta čas leta, ponekod na severu države pa celo več kot deset stopinj nad dolgoletnim povprečjem. V baskovskem mestu San Sebastian, ki velja za eno hladnejših območij države, naj bi temperature dosegle okoli 40 stopinj Celzija, kar je več kot dvakrat toliko, kot znaša zgodovinsko povprečje za ta del junija.

Sonce
Sonce
FOTO: Shutterstock

V ozadju vremenski pojav in podnebne spremembe

Meteorologi vročinski val povezujejo s pojavom tako imenovane vročinske kupole. Gre za območje visokega zračnega tlaka, ki nad določenim območjem ujame vroč zrak in preprečuje njegovo mešanje s hladnejšimi zračnimi masami.

Posledica so dolgotrajna obdobja sončnega vremena, zelo visoke temperature in pomanjkanje padavin.

Znanstveniki opozarjajo, da podnebne spremembe takšne dogodke dodatno krepijo. Vročinski valovi postajajo pogostejši, trajajo dlje časa in dosegajo višje temperature kot pred nekaj desetletji.

Evropa velja za eno najhitreje segrevajočih se celin na svetu. Po podatkih evropskih podnebnih institucij se stara celina segreva približno dvakrat hitreje od svetovnega povprečja.

Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da letošnji vročinski val ni več izjema, temveč del širšega trenda, s katerim se bo Evropa morala soočati vse pogosteje. Trenutne napovedi kažejo, da bo vročina v številnih državah vztrajala še več dni.

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