Tujina

Rdeči alarm: poplavljene ulice, na žensko padel drog ulične svetilke

Malaga, 28. 12. 2025 10.43

Avtor:
M.P.
Malaga poplave (X)

Reka Guadalhorce na jugu Španije je v soboto zvečer zaradi močnega deževja prestopila bregove in se zlila po ulicah več mest. Španske oblasti so rdeči alarm razglasile tudi za območje Costa del Sol in Guadalhorce. Reševalne službe so le na območju Andaluzije v soboto obravnavale več kot 60 incidentov, povezanih z dežjem in vetrom.

Župan Cártama Jorge Gallardo je na spletu delil videoposnetek, ki prikazuje naraslo reko, ki teče pod železnim mostom, območjem, kjer se je ob drugih hudourniških nalivih razlila in celo odnesla vozila. Zaradi tega so okoliškim prebivalcem namenili opozorilo, poroča španski eRTV.es. Kot je ob tem izpostavil župan, je reka že dosegla tri metre globine in še vedno hitro narašča.



Civilna zaščita na območju Malage medtem prebivalcem Santa Amalije na območju Campanillas prek zvočnikov iz svojih vozil sporoča, naj se zaradi silovitega deževja, zaradi katerega je na območju razglašen rdeči alarm, umaknejo v višja nadstropja stanovanj.

Španska državna meteorološka agencija (Aemet) je zaradi močnega deževja na Costa del Sol in v regiji Guadalhorce v Málagi zvišala stopnjo nevarnosti na rdečo, saj je v 12 urah padlo do 120 litrov padavin na kvadratni meter. V sporočilu, ki so ga poslali prebivalcem na kritičnem območju, so jih pozvali k previdnosti in naj se ne odpravijo na pot, če to ni nujno.

Ženska v kritičnem stanju

Reševalne službe so na območju Andaluzije v soboto obravnavale več kot 60 incidentov, povezanih z dežjem in vetrom. Večina poročil je prišla iz Malage, najhuje pa je prizadeto območje Marbelle, kjer poročajo o več kot 12 intervencijah.



Številne intervencije so bile posledica padajočih predmetov, kot so ograje, prometni znaki, telefonski drogovi, ulične svetilke, veje, božične lučke ali tende, pa tudi poplav v garažah in domovih ter prometnih nesreč brez poškodb.

Medtem Katalonija upa, da se bo napoved uresničila in da se bo nevihta dežja, snega, vetra in razburkanega morja, ki divja po njenem ozemlju od božičnega večera, to nedeljo končala. Zaradi neurja je sicer ena od tamkajšnjih prebivalk v kritičnem stanju. Nanjo je namreč padel drog ulične svetilke.

španija malaga poplave vreme neurje

Po brodolomu čolna pogrešan španski nogometni trener in njegovi trije otroci

Zaradi ognjemeta in dimnih bomb aretirali 40 ljudi

