Rdeči alarm za Veliki koralni greben. 'Uvrsti naj se ga seznam ogroženih območij'

Kot navaja poročilo, so posledice podnebnih sprememb na območju grebena, ki se razteza na 340.000 kvadratnih kilometrih, vidne kljub prizadevanjem znanosti in avstralske države za njegovo zaščite. Odpornost okrevanja je močno ogrožena predvsem zaradi segrevanja morja in kmetijskega onesnaženja, poročajo agencije.

Kljub temu, da so veljavni načrti za ohranitev grebena obsežni in temeljiti, pa ne določajo jasnih ciljev na področju spopadanja s podnebnimi spremembami in ukrepov za zagotavljanje kakovosti vode in urejanje aktivnosti ribolova. Poročilo prav tako ugotavlja, da mora avstralska vlada poskrbeti za sprejem zakonodaje, s katero bi dosegli ničelne emisije do leta 2050, kar "ostaja ambiciozen cilj".