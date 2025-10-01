Svetli način
Tujina

Rdeči križ zaradi intenzivnega bombardiranja prekinja delovanje v Gazi

Gaza, 01. 10. 2025 15.43 | Posodobljeno pred 25 minutami

STA
Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) je sporočil, da mora zaradi okrepljenih izraelskih vojaških operacij začasno prekiniti svoje delovanje v mestu Gaza. Ob tem so opozorili na grozljive humanitarne razmere. Izrael pa je danes izdal "zadnje opozorilo" prebivalcem mesta, naj se umaknejo proti jugu.

"Okrepitev vojaških operacij v mestu Gaza je prisilila Rdeči križ, da začasno prekine delovanje svojega urada v mestu Gaza in preseli osebje v urade v južnem delu Gaze, da bi zagotovil njihovo varnost in neprekinjeno delovanje," je po poročanju francoske tiskovne agencije sporočil ICRC.

Ob tem so opozorili, da se več deset tisoč ljudi, ki še ostajajo v obleganem mestu Gaza, sooča z "grozljivimi humanitarnimi razmerami".

Rdeči križ v Gazi
Rdeči križ v Gazi FOTO: AP

Glede na oceno, ki jo je v ponedeljek podala izraelska vojska, je iz najgosteje naseljenega urbanega območja v Gazi doslej zbežalo približno 800.000 ljudi.

'Zadnje opozorilo, da pobegnete na jug enklave'

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je medtem napovedal, da bo vojska dodatno stisnila obroč okrog obkoljenega mesta Gaza, in izdal "zadnje opozorilo" prebivalcem, naj pobegnejo na jug enklave. "To je zadnja priložnost za prebivalce mesta Gaza, ki želijo oditi na jug in osamiti Hamasove operativce. Tisti, ki bodo ostali, bodo obravnavani kot teroristi in podporniki teroristov," je dejal v izjavi za izraelske medije.

Izraelska vojska je pred tem sporočila tudi, da bo danes zaprla zadnjo še odprto cesto med južnim in severnim delom Gaze. Pri tem naj bi sicer dovolila prost prehod Palestincem, ki bodo zbežali iz mesta Gaza proti jugu, prehod iz južnega dela proti severu pa bo onemogočen.

Preberi še Trump: Mir v Gazi je zelo blizu, Netanjahu sprejel načrt za končanje vojne

Izrael tako še krepi ofenzivo na mesto Gaza, medtem ko gibanje Hamas preučuje ponedeljkov načrt predsednika ZDA Donalda Trumpa za konec vojne v Gazi. Izrael je že potrdil načrt, ki ob strinjanju obeh strani predvideva takojšnjo zaustavitev vojaških operacij v Gazi.

Trump je v torek dejal, da ima Hamas za odziv "tri ali štiri dni časa". Dodal je, da se bodo soočili s hudimi posledicami, če načrta oz. predloga ne bodo sprejeli.

