Rdeči križ zaradi intenzivnega bombardiranja prekinja delovanje v Gazi

Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) je sporočil, da mora zaradi okrepljenih izraelskih vojaških operacij začasno prekiniti svoje delovanje v mestu Gaza. Ob tem so opozorili na grozljive humanitarne razmere. Izrael pa je danes izdal "zadnje opozorilo" prebivalcem mesta, naj se umaknejo proti jugu.

"Okrepitev vojaških operacij v mestu Gaza je prisilila Rdeči križ, da začasno prekine delovanje svojega urada v mestu Gaza in preseli osebje v urade v južnem delu Gaze, da bi zagotovil njihovo varnost in neprekinjeno delovanje," je po poročanju francoske tiskovne agencije sporočil ICRC. Ob tem so opozorili, da se več deset tisoč ljudi, ki še ostajajo v obleganem mestu Gaza, sooča z "grozljivimi humanitarnimi razmerami".

Rdeči križ v Gazi FOTO: AP icon-expand

Glede na oceno, ki jo je v ponedeljek podala izraelska vojska, je iz najgosteje naseljenega urbanega območja v Gazi doslej zbežalo približno 800.000 ljudi.

'Zadnje opozorilo, da pobegnete na jug enklave'

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je medtem napovedal, da bo vojska dodatno stisnila obroč okrog obkoljenega mesta Gaza, in izdal "zadnje opozorilo" prebivalcem, naj pobegnejo na jug enklave. "To je zadnja priložnost za prebivalce mesta Gaza, ki želijo oditi na jug in osamiti Hamasove operativce. Tisti, ki bodo ostali, bodo obravnavani kot teroristi in podporniki teroristov," je dejal v izjavi za izraelske medije. Izraelska vojska je pred tem sporočila tudi, da bo danes zaprla zadnjo še odprto cesto med južnim in severnim delom Gaze. Pri tem naj bi sicer dovolila prost prehod Palestincem, ki bodo zbežali iz mesta Gaza proti jugu, prehod iz južnega dela proti severu pa bo onemogočen.