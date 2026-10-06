Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Realnost nas dohiteva': na ulici vre, politika je razdrobljena, dolg pa vse težji

Pariz, 06. 10. 2026 18.35 pred 3 urami 5 min branja 12

Avtor:
N.Š.
Protest dijakov v Franciji

Francozi so nezadovoljni, ulice so polne protestnikov. Kritiki pa: prihaja račun. Desetletja proračunskih primanjkljajev in naraščajoči javni dolg so se zdaj zlili v hudo politično krizo. Vlagatelji za francoske državne obveznice zahtevajo precej višje donose, francoske delnice zaostajajo za evropskimi, dražje je tudi zavarovanje dolga francoskih bank pred neplačilom. Pritisk se je začel prelivati celo na evro. Rešitve pa otežujeta razdrobljen parlament in predsedniške volitve, do katerih je še več kot pol leta.

Francija je bila nekoč na evropskih finančnih trgih obravnavana kot ena najvarnejših držav za vlaganje v državne obveznice. Danes vlagatelji tveganje ocenjujejo drugače.

Po desetletjih proračunskih primanjkljajev in vztrajnega povečevanja dolga se politična negotovost vse močneje odraža na finančnih trgih, ugotavlja Bloomberg.

Vlagatelji zahtevajo višje donose za francoske državne obveznice, borza je pod pritiskom, močno pa se je povečal tudi strošek zavarovanja dolga francoskih bank pred neplačilom.

V ponedeljek je evro padel na najnižjo raven po maju 2025, kar je po mnenju analitikov odražalo tudi bojazen, da francoske težave ne bodo ostale omejene zgolj na Francijo.

Hitre rešitve za zdaj ni na vidiku.

Francoska vlada poskuša skozi parlament spraviti proračun, vendar se sooča z močnim odporom poslancev. Hkrati potekajo protesti dijakov in zaposlenih v javnem sektorju, predsedniške volitve pa so oddaljene še več kot šest mesecev.

"Realnost nas dohiteva," je ob opozorilu na hitro rast stroškov zadolževanja dejal francoski premier Sebastien Lecornu.

Sebastien Lecornu
Sebastien Lecornu
FOTO: AP

Francija se zadolžuje vse dražje

Najbolj neposredno je spremembo razpoloženja mogoče videti na trgu državnih obveznic. Francoske desetletne državne obveznice so letos med najslabše donosnimi v skupini desetih razvitih gospodarstev G10. Zahtevani donos desetletne francoske obveznice se je od začetka septembra povečal za skoraj 0,6 odstotne točke in dosegel 4,75 odstotka.

Še bolj zgovorna je primerjava z Nemčijo. Razlika med donosom francoskih in nemških desetletnih državnih obveznic se je v petek povečala na 1,59 odstotne točke. To je bila največja premija za francosko zadolževanje po dolžniški krizi območja evra leta 2012.

Razlika se je nato nekoliko zmanjšala, vendar vlagatelji ostajajo previdni. V središču njihove pozornosti je politika. Irina Kurochkina, portfeljska upravljavka pri Aegon Asset Management, pravi, da vlagatelji že gledajo proti predsedniškim volitvam. Med pomembnimi kandidati sta Marine Le Pen na skrajni desnici in Jean-Luc Melenchon na skrajni levici.

"Ker sredinske stranke izgubljajo podporo, vlagateljem ni prijetno ob možnosti izida, v katerem bi si nasproti stala skrajna desnica in levica," je dejala Kurochkina. "Obstaja tveganje, da ne bodo mogli sprejemati odločitev glede proračuna in ste zato nesorazmerno izpostavljeni negativnim izidom."

Marine Le Pen
Marine Le Pen
FOTO: AP

 Primanjkljaja ni mogoče rešiti z enim proračunom

Marine Le Pen, ki vodi v javnomnenjskih raziskavah, je v prejšnjih kampanjah predlagala tudi radikalnejše ukrepe, med drugim izstop Francije iz evra.

Zdaj skuša pomiriti vlagatelje in je predstavila načrte za močno zmanjšanje proračunskega primanjkljaja, med drugim z nižjimi francoskimi prispevki Evropski uniji in zmanjšanjem izdatkov, povezanih s priseljevanjem.

Toda francoske javnofinančne težave so nastajale več let.

Politična in javnofinančna negotovost se je preselila tudi na pariško borzo. Pod pritiskom so tudi podjetja, ki so bolj odvisna od domačega gospodarstva, denimo infrastrukturna in nepremičninska podjetja.

Gilles Guibout, vodja evropskih delnic pri BNP Paribas Asset Management, je povedal, da je že poleti zmanjšal izpostavljenost podjetjem, ki so močno odvisna od francoskega gospodarstva, in močno reguliranim družbam, ki bi jih lahko prizadeli višji davki.

Kako hitro lahko politična napoved vpliva na vrednotenja, se je pokazalo prejšnji torek.

Z vrednosti francoskih upravljavcev letališč in avtocest je izpuhtelo več kot dve milijardi evrov, potem ko je vlada sporočila, da razmišlja o zvišanju davkov na prometno infrastrukturo.

Dražje zavarovanje dolga francoskih bank

Zaskrbljenost je vse bolj opazna tudi na kreditnih trgih. Strošek zavarovanja obveznic francoskih bank pred neplačilom je presegel stroške primerljivih evropskih bank. "Višje obrestne mere, ponoven pojav skrbi glede javnih financ in vse večja negotovost so končno prekinili nedavno zatišje na kreditnem trgu v evrih," sta zapisala stratega ING Bank Jeroen van den Broek in Timothy Rahill.

Padec evra kaže na skrb vlagateljev, da bi se posledice lahko razširile prek francoskih meja. Čeprav se vlagatelji za zdaj izogibajo neposrednim primerjavam z dolžniško krizo območja evra pred približno 15 leti, valutni strategi Barclays opozarjajo na tveganja za skupno evropsko valuto tudi v primeru, da Franciji uspe sprejeti proračun.

"Francoske javnofinančne težave so že same po sebi dovolj velike, njihovo reševanje pa dodatno otežujejo prihajajoče predsedniške volitve in parlament brez večine, v katerem se je doseganje soglasja pogosto izkazalo za nemogočo nalogo," so zapisali strategi Barclays pod vodstvom Themistoklisa Fiotakisa.

Protesti v Franciji
Protesti v Franciji
FOTO: AP

Protesti se širijo po Franciji

Javnofinančna kriza sovpada s trenutkom vse večjih protestov. Posebej močno je Francijo zajelo srednješolsko protestno gibanje, ki se je septembra začelo v revnejših predmestjih Pariza in se nato razširilo po državi. Protestniki opozarjajo predvsem na pomanjkanje učiteljev, prenatrpane razrede in slabo stanje šolske infrastrukture. V proteste so se vključili tudi učiteljski sindikati. 

Napetosti sovpadajo z razpravo o proračunu za leto 2027. Vlada predvideva zamrznitev plač v javnem sektorju in večine pokojnin ter zmanjševanje nekaterih izdatkov lokalnih oblasti in zdravstva. Za prihodnje leto želi doseči 54 milijard evrov prihrankov, od tega 43 milijard z novimi ukrepi. 

Nezadovoljstvo tudi v javnomnenjskih raziskavah

Tudi javnomnenjske raziskave kažejo izrazito nezadovoljstvo. Septembrska raziskava Ipsos BVA za La Tribune Dimanche je podporo delu predsednika Emmanuela Macrona izmerila pri 16 odstotkih, kar je bila njegova najnižja vrednost v tem merjenju. Negativno je njegovo delo ocenjevalo 81 odstotkov vprašanih. Tudi premier Sebastien Lecornu je izgubil podporo: pozitivno ga je ocenjevalo 20 odstotkov vprašanih, sedem odstotnih točk manj kot pred tem. Raziskava je bila izvedena 9. in 10. septembra med reprezentativnim vzorcem 1000 odraslih Francozov. 

Raziskava Ipsosa iz sredine septembra kaže tudi širše razpoloženje pred predsedniškimi volitvami leta 2027: 59 odstotkov Francozov je svoje trenutno počutje opisovalo z zaskrbljenostjo, 51 odstotkov z negotovostjo, 30 odstotkov pa z jezo. Upanje je navedlo 17 odstotkov, zaupanje pa devet odstotkov. 

Glavna skrb prebivalstva ostaja kupna moč. V septembrskem barometru jo je kot eno glavnih skrbi navedlo 54 odstotkov vprašanih, sledila je prihodnost francoskega socialnega sistema s 40 odstotki. 

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
francija dolg finance protest

Umrla četrta žrtev obsežnega požara v Omišu

Več kot 176.000 ton goriva iz Južne Koreje kljub sankcijam končalo v Rusiji

24ur.com Evro že povzroča težave
24ur.com Na ulicah Pariza v znak protesta proti vladi več kot 10 ton smeti
24ur.com Milijardni primanjkljaj: kaj se dogaja in kaj delajo z javno blagajno?
24ur.com Macron razpisal predčasne volitve: Tveganje ali premišljena odločitev?
24ur.com Kako velik udarec bi lahko interventni zakon zadal javnim financam?
24ur.com Smo na pragu nove finančne krize?
24ur.com 'Poskuša se varčevati na vseh koncih, zdaj pa povečujemo budžet politiki'
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bbb27
06. 10. 2026 21.38
Miljarde za ukraino jim ni problem
Odgovori
+1
1 0
Petur
06. 10. 2026 21.38
narod se prebuja..denar za orožje,ki ga pošiljajo tujcem,za socialo ga ni..še malo in ljudje bodo začeli z Urško poračunavati...
Odgovori
+1
1 0
DasaizDalasa
06. 10. 2026 21.16
Na koncu bodo izpadli Poljaki najpametnejši.
Odgovori
0 0
Pujček
06. 10. 2026 20.52
Prihodkov iz kolonij ni več. Nedolgo nazaj so prikazovali kitajska mesta v smogu, zdaj jih raje več ne prikazujejo. V centru Minhena lesene zapornice na zajlo, ceste zaflikane flika na fliko, ampak milijarde za Ukrajino morajo bit. V Slo pa pač pacient, ki klečeplazi pred Židi in poravnava dolgove do mafijske RKC.
Odgovori
+0
2 2
sabro4
06. 10. 2026 20.32
v Srbiji razlog za izjave evropskih voditeljev o demokraciji, svobodi zbiranja, evropskih vrednotah in odgovornosti oblasti, potem bi bilo zanimivo slišati enako jasno stališče evropskih institucij, ko francoski študenti in drugi državljani protestirajo proti lastni oblasti.....Kje so zdaj izjave tipa »francoska vlada mora poslušati svoje mlade«, »pravica do mirnega protesta mora biti spoštovana«, »oblast mora odgovoriti na zahteve protestnikov«?....če ze govorimo kako potrebujemo konsistenten evropski standard.+, kaj ne Kaja? Še posebej zato, ker Kallas sama v svojem govoru 15. septembra 2026 pravi nekaj zelo pomembnega: ko EU pripiše odgovornost za napad, mora to jasno povedati javnosti, ker državljani tako lahko vidijo vzorce in razumejo dogajanje.
Odgovori
+1
1 0
kovanec
06. 10. 2026 20.25
Kmalu se bodo dogajale podobne stvari tudi pri nas.
Odgovori
-1
0 1
25.maj
06. 10. 2026 20.15
kot kaže demokracija le ni najboljša oblika vladavine
Odgovori
0 0
Nace Štremljasti
06. 10. 2026 19.23
lepo,lepo,samo tako naprej,Rusi se nam pa smejejo
Odgovori
+1
4 3
Lion90
06. 10. 2026 19.08
Sej vemo kdo je vladal ane!
Odgovori
+4
4 0
jzzzze
06. 10. 2026 19.51
Vemo, desničar Macron.
Odgovori
-2
0 2
Artechh
06. 10. 2026 18.55
Multtkullti dovg se kaze, sam slabse bo
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
Portal
Se spomnite dečka iz filma Čudo? Danes je star 19 let in videti je popolnoma drugače
Zakaj je pomembno, da otrok pozdravi? V ozadju je veliko več kot le bonton
Zakaj je pomembno, da otrok pozdravi? V ozadju je veliko več kot le bonton
Domen Valič razkril spol prihajajočega otroka
Domen Valič razkril spol prihajajočega otroka
Heidi Klum pokazala hčerko, ki jo le redko vidimo
Heidi Klum pokazala hčerko, ki jo le redko vidimo
zadovoljna
Portal
Umrl je zvezdnik legendarne serije, ki so jo oboževale tudi Slovenke
To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk
To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk
Pri 61 letih pokazala videz, o katerem danes govorijo vsi
Pri 61 letih pokazala videz, o katerem danes govorijo vsi
Zgodba iz leta 1977 še danes vzbuja srh
Zgodba iz leta 1977 še danes vzbuja srh
vizita
Portal
"Ne doživljam se kot bolno osebo. Sem zdrava ženska z multiplo sklerozo."
Njena družina je nenehno zbolevala za rakom, pri 33 letih je test sline pojasnil, zakaj
Njena družina je nenehno zbolevala za rakom, pri 33 letih je test sline pojasnil, zakaj
Pljučnica ni za vse enako nevarna: kdo ima večje tveganje za zaplete
Pljučnica ni za vse enako nevarna: kdo ima večje tveganje za zaplete
Vztrajen kašelj in izkašljevanje? Lahko gre za bronhiektazije
Vztrajen kašelj in izkašljevanje? Lahko gre za bronhiektazije
cekin
Portal
Zapuščeni pašniki so dobili novo vrednost: kmetje poročajo o skoku prihodkov
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
Preživeli so drugo svetovno vojno, zdaj pa množično zapirajo vrata
Preživeli so drugo svetovno vojno, zdaj pa množično zapirajo vrata
Plačate račun in sami odnesete hrano. Bi morali pustiti še napitnino?
Plačate račun in sami odnesete hrano. Bi morali pustiti še napitnino?
moskisvet
Portal
Bivša partnerica Trkaja je zaročena
Ta napaka pri avtomobilu vas lahko stane več sto evrov
Ta napaka pri avtomobilu vas lahko stane več sto evrov
Komaj jih je skrila: 61-letna zvezdnica obrača glave
Komaj jih je skrila: 61-letna zvezdnica obrača glave
Zakaj vaš perfekcionizem zavira napredek pri delu in projektih
Zakaj vaš perfekcionizem zavira napredek pri delu in projektih
dominvrt
Portal
'To je Galga. Pri sedmih letih je prvič zares varna'
Polna okna smrdljivcev? Ta napaka jih v vaš dom privablja še hitreje
Polna okna smrdljivcev? Ta napaka jih v vaš dom privablja še hitreje
Posadite ga enkrat in več let boste imeli sveže zelenje pri roki
Posadite ga enkrat in več let boste imeli sveže zelenje pri roki
4 stvari, ki jih nikoli ne čistite s papirnatimi brisačami
4 stvari, ki jih nikoli ne čistite s papirnatimi brisačami
okusno
Portal
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
Vloženi jurčki: cenjena delikatesa, ki ji ni para
Vloženi jurčki: cenjena delikatesa, ki ji ni para
Brez besed do zmage: jed, ki je štiri tekmovalce popeljala med TOP 10
Brez besed do zmage: jed, ki je štiri tekmovalce popeljala med TOP 10
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Poročna pogodba
Poročna pogodba
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984