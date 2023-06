Redarji v Splitu spisali prve kazni za pijančevanje v višini 300 evrov

Mestne oblasti v Splitu so uresničile napovedi in začele pisati prve kazni za pijančevanje in nedostojno vedenje na javnih mestih, predvsem na območju starega mestnega jedra. Upajo namreč, da bodo s tem ukrepom pregnale podivjane mlade turiste, ki ponoči pijani motijo javni red in mir.

Namestnik župana Splita Bojan Ivošević je na svojem Facebookovem profilu v soboto sporočil, da je bilo sinoči napisanih prvih 13 kazni za uživanje alkohola na površinah za javne namene. Mednje spadajo površine, ki so od šol in vrtcev oddaljene manj kot sto metrov, in površine znotraj cone, ki zajema območje mesta znotraj baročnega obzidja, zgrajenega v 17. stoletju. "Še preden so se angažirali varnostniki, je komunalno redarstvo mesta Split začelo izvajati Odločbo o javnem redu in miru. Včeraj je bilo izdanih prvih 13 glob za pitje alkohola v starem mestnem jedru v višini 300 evrov (150 evrov ob plačilu v treh dneh)", je sporočil.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pozneje je spodaj v komentarjih objavil fotografijo prve plačane kazni. "Tujci plačajo, bomo videli, kako bodo z domačini," mu je sporočil eden od uporabnikov, na kar je Ivošević odgovoril, da je v tovrstne kršitve po njegovem mnenju vpletenih 99 odstotkov tujcev. Spomnimo Odlok o javnem redu in miru, ki uvaja nove globe, je splitski mestni svet ponoči sprejel po petnajstih urah zasedanja. Po njem se uživanje alkohola, uriniranje na javnih površinah, spanje na zelenicah, v parkih in na drugih javnih površinah ter zadrževanje v gostinskih lokalih po koncu obratovalnega časa kaznuje z globo v višini 300 evrov. Prepovedani so tudi plezanje in posedanje na spomenikih, kopanje v fontanah ter ponujanje ali sklepanje taksi prevozov, ki ni vnaprej dogovorjeno. Z globo 150 evrov pa bodo redarji kaznovali vse, ki bodo bruhali na javnih površinah.

Razlog za strožje kazni so bili pogosti prizori v mestu, ko so pijani turisti urinirali po spomenikih, bruhali po ulicah in na druge načine motili življenje domačinov in poletne počitnice spodobnih gostov, kar je bilo še posebej izrazito lansko poletje, ko so se redki prebivalci starega dela mesta pogosto soočali s takšnim primitivnim obnašanjem. Ivošević je sicer pred slabim mesecem dni objavil fotografijo z obzidja, kjer v družbi prijateljev tudi sam pije pivo. Takrat so mu mnogi očitali, da ima dvojna merila.