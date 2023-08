Redarji v Splitu v mestno blagajno prinesli skoraj pol milijona evrov

Po podatkih splitske mestne uprave se je letos skupni znesek izrečenih kazni znatno povišal, saj se je v istem obdobju lani v mestni blagajni z naslova kazni, ki so jih napisali redarji, nabralo približno 345.000 evrov.

Splitski redarji so v obdobju od začetka leta do 15. avgusta skupno izrekli skoraj 27.000 kazni, pri čemer so jih nekaj manj kot 24.000 prejeli lastniki vozil s hrvaškimi registrskimi tablicami, približno 3000 pa s tujimi.

Od skupnega števila izrečenih glob jih je bilo doslej plačanih nekaj manj kot 16.000 oziroma skoraj 59 odstotkov, je ob tem povedala pooblaščena vodja oddelka za komunalne storitve Leona Grgić. Dodala je, da je bila večina kazni izrečenih za nepravilno parkiranje.

"Vsaka peta izdana globa se nanaša na parkiranje vozila na delu ceste, kjer je to prepovedano s prometnim znakom prepovedi ustavljanja in parkiranja. Višina globe je 90 evrov za nepravilno parkiranje na mestu za invalide, 60 evrov za parkiranje v nasprotju s prepovedjo, izraženo s tablo, in 30 evrov za druge kršitve," je pojasnila.