Redek fenomen: orkan Erin v 24 urah od prve do pete stopnje

Gre za prvi orkan v letošnji sezoni v Atlantiku, ki ponavadi traja med junijem in novembrom. Erin se je do pete stopnje povzpel izjemno hitro, in sicer v manj kot 24 urah, odkar je bil razglašen za orkan prve stopnje, je poročal CNN. Gre za šele 43. orkan z zabeleženo peto stopnjo.

Orkan bi se po napovedih lahko ponovno okrepil, takšne okrepitve so sicer redke in pogostejše za obdobje med septembrom in oktobrom.

Veter je pihal tudi do 240 kilometrov na uro, njegova hitrost pa se je nato vendarle zmanjšala, tako da je orkan trenutno razvrščen v tretjo stopnjo.

Danes ob 8. uri po srednjeevropskem času se je orkan nahajal približno 225 kilometrov severno od Portorika, sunki vetra pa so po navedbah ameriškega Nacionalnega centra za orkane (NHC) dosegali 230 kilometrov na uro.