Redek fenomen: orkan Erin v 24 urah od prve do pete stopnje

San Juan, 17. 08. 2025 13.38 | Posodobljeno pred 21 minutami

STA
Orkan Erin je nad nekatere karibske otoke prinesel deževje, meteorologi pa opozarjajo tudi na možnosti poplav in zemeljskih plazov. Orkan, ki se je sicer za krajši čas okrepil celo v orkan pete stopnje, je medtem že oslabel in je trenutno uvrščen v orkan tretje stopnje.

Gre za prvi orkan v letošnji sezoni v Atlantiku, ki ponavadi traja med junijem in novembrom. Erin se je do pete stopnje povzpel izjemno hitro, in sicer v manj kot 24 urah, odkar je bil razglašen za orkan prve stopnje, je poročal CNN. Gre za šele 43. orkan z zabeleženo peto stopnjo. 

Orkan bi se po napovedih lahko ponovno okrepil, takšne okrepitve so sicer redke in pogostejše za obdobje med septembrom in oktobrom. 

Veter je pihal tudi do 240 kilometrov na uro, njegova hitrost pa se je nato vendarle zmanjšala, tako da je orkan trenutno razvrščen v tretjo stopnjo.

Danes ob 8. uri po srednjeevropskem času se je orkan nahajal približno 225 kilometrov severno od Portorika, sunki vetra pa so po navedbah ameriškega Nacionalnega centra za orkane (NHC) dosegali 230 kilometrov na uro.

Orkan naj bi danes zvečer in v ponedeljek prešel vzhodno od Otokov Turks in Caicos ter jugovzhodno od Bahamov. Pri NHC so opozorili, da pričakujejo dodatna nihanja v intenzivnosti orkana. Po njihovih napovedih bi lahko na nekaterih območjih padlo do 20 centimetrov dežja, deževje pa bi lahko povzročilo poplave in zemeljske plazove.

Za Otoke Turks in Caicos velja opozorilo pred tropsko nevihto, medtem ko je NHC za ameriške Deviške otoke, Portoriko ter jugovzhodne in osrednje Bahame priporočil, naj spremljajo potek orkana.

