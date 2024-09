Izjemno redek model dragocene stare jahte iz Slovenije na Hrvaško: čaka jo popolna obnova

Ta model Alfamarine Cronos 83 je oblikoval slavni italijanski oblikovalec Franco Harrauer. Gre za zelo redek model, na svetu so jih namreč proizvedli le nekaj. Če bi Birgit ustrezno vzdrževali, bi njena vrednost danes verjetno znašala na milijone evrov, piše morski.hr. Te jahte so bile znane po svojih zmogljivih motorjih, ki so jim omogočali doseganje impresivnih hitrosti, kar je bilo za njihov čas revolucionarno. Lepotica iz 80. se zaenkrat nahaja v morju, a kmalu jo bodo izvlekli, da bi začeli njeno obnovo, poroča Net.hr .

Novi lastnik plovila Vadim Arsenyuk zatrjuje, da ladja nikakor ne gre v ladjedelnico, ampak da jo namerava obnoviti. Na medij se je obrnil tudi bralec, ki trdi, da ga skrbi za varnost, saj naj bi staro plovilo odvlekli v Kraljevico. A lastnik plovila je to zanikal in pojasnil, da je njegov namen obnova redkega primera plovila, zato pa je tudi dobil dovoljenje za privez v Bakarcu. Dragocena Birgit meri nekaj več kot 25,3 metra. Njena obnova naj bi trajala nekaj let. Kljub slabemu stanju ima ta jahta zgodovinsko in tehnično vrednost ter predstavlja edinstven primer ladjedelništva iz prejšnjega stoletja, kar nemškega lastnika dodatno motivira, da jo obnovi, še poroča Net.hr.