Redek prizor: v Avstraliji opazili 25 metrov dolgega sinjega kita

Sinjega kita, ki je v petek razveselil opazovalce pri Sydneyju, so sicer v zvezni državi Novi Južni Wales opazili že prejšnji mesec, poroča BBC. Gre za izjemno redko priložnost za opazovalce. To naj bi bilo tretjič v 100 letih, da se je pojavil tako blizu obale. Kit je meril več kot 25 metrov in tehtal več kot 100 ton, so sporočile oblasti.

Kljub veličastni teži in dolžini pa sinje kite redko opazijo tudi tisti bolj izkušeni opazovalci."Sinjih kitov niso pogosto opazili, ker ponavadi živijo zelo daleč od obale, njihove populacije so zelo razpršene, dostopnih pa je zelo malo podatkov o selitvah in njihovem življenjskem okolju," je za BBCdejal Andrew Marshalliz tamkajšnjega nacionalnega parka.

Redek prizor je zabeležil tudi fotograf, ki mu je orjaka uspelo ujeti v objektiv. Fotograf je dejal, da ga je kit "popolnoma očaral" in dodal: "Počutim se, kot da sem zadel jackpot."

Sinji kit je s 30 metri in 160 tonami največja žival na svetu. Je sesalec, ki koti žive mladiče. Sinji kit je bolj samotarska žival in se redko zadržuje v jatah. Naseljuje polarna morja in le redko zaide v tropske oceane, v toplejše vode pa odplava le v obdobju parjenja.