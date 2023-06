Redek prizor: V Massachusettsu opazili družino kitev ubijalcev

Po podatkih Nacionalne uprave za oceane in ozračje so kiti ubijalci, znani tudi kot orke, pogosteje opaženi na območjih okoli arktičnega ledenega roba in na Karibih. Zadnjič je bila orka v vodah Massachusettsa opažena maja 2022.

Katherine McKenna, pomočnica raziskovalca v akvariju New England Aquarium v Bostonu, je bila prva, ki je opazila skupino ali pod.

"Sprva sem videla le dva pljuska," je povedala v sporočilu za javnost. "Ko smo krožili nad območjem, sta se dva kita prehitro pojavila na površju, da bi lahko ugotovili, kaj sta. Ko so tretjič prišli na površje, pa smo si jih dobro ogledali in videli značilno obarvanost, preden so se velike hrbtne plavuti razblinile na površini."