Redek 'ulov': fotograf ujel 'belega duha Sredozemskega gozda'

Beli duh sredozemskega gozda. Tako je fotograf Angel Hidalgo opisal svojo najnovejšo najdbo med pregledovanjem posnetkov iz ene od svojih fotopasti, nameščene v globinah enega od gorskih verig Jaena v južni Španiji, poroča Euronews.
Ris z genetsko motnjo
Hidalgu je uspelo posneti iberskega risa z levcizmom, genetsko motnjo, ki povzroča delno ali popolno pomanjkanje pigmentacije na koži, ne pa tudi v očeh, kot bi se to zgodilo, če bi šlo za albino žival. Edinstvena fotografija je nastala 22. oktobra v provinci Jaen.
Točen kraj, kjer je fotografu uspelo posneti fotografije, je skrivnost. Iberski ris je namreč kljub prizadevanjem španskih in portugalskih oblasti za ohranitev še vedno uvrščen na seznam ranljivih vrst Mednarodne zveze za varstvo narave.
