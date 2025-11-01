Svetli način
Tujina

Redek 'ulov': fotograf ujel 'belega duha Sredozemskega gozda'

Ljubljana , 01. 11. 2025 15.32 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
11

Španski fotograf je s kamero ujel nenavadno kreacijo narave: prvega belega iberskega risa na svetu. Ris ima genetsko motnjo, poimenovano levcizem. To pomeni popolno pomanjkanje pigmentacije na koži, ne pa tudi v očeh, kot je to značilno za albino živali.

Beli duh sredozemskega gozda. Tako je fotograf Angel Hidalgo opisal svojo najnovejšo najdbo med pregledovanjem posnetkov iz ene od svojih fotopasti, nameščene v globinah enega od gorskih verig Jaena v južni Španiji, poroča Euronews. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

Ris z genetsko motnjo

Hidalgu je uspelo posneti iberskega risa z levcizmom, genetsko motnjo, ki povzroča delno ali popolno pomanjkanje pigmentacije na koži, ne pa tudi v očeh, kot bi se to zgodilo, če bi šlo za albino žival. Edinstvena fotografija je nastala 22. oktobra v provinci Jaen.

Točen kraj, kjer je fotografu uspelo posneti fotografije, je skrivnost. Iberski ris je namreč kljub prizadevanjem španskih in portugalskih oblasti za ohranitev še vedno uvrščen na seznam ranljivih vrst Mednarodne zveze za varstvo narave.

iberski ris beli ris
kladivo
01. 11. 2025 16.44
Zal se je zdaj zacel lov nanjga in vrjetno bo postal trofeja kakega bogatuna
ODGOVORI
0 0
3320.
01. 11. 2025 16.35
Kako kulsko bitje.
ODGOVORI
0 0
sabro4
01. 11. 2025 16.25
+4
lepa muca
ODGOVORI
4 0
JOKS klub
01. 11. 2025 16.24
+1
Poleg vseh AI-jev, kaj je sploh še resnično ?
ODGOVORI
2 1
Killing of Hind Rajab
01. 11. 2025 15.59
-6
kdo bi si mislil...kakšna genetska motnja...Imajo jih sicer tudi osebe v človeški podobi...levcizem in ličkanizem ima mahnić ...levcizem je sicer znan pri pripadnikih plemena jajo...Zdravila ni .
ODGOVORI
4 10
Rožle Patriot
01. 11. 2025 15.59
+6
Potem pa napišite zgoraj ... Jaena in ne ... Ljubljana !!!
ODGOVORI
7 1
presnet
01. 11. 2025 15.58
+7
Lep
ODGOVORI
7 0
daiči
01. 11. 2025 15.54
-1
tazgale bi se pa clovk bl ustrasu k medveda
ODGOVORI
3 4
zani10
01. 11. 2025 15.54
-3
Kje lahko kupim taksnega?
ODGOVORI
1 4
Killing of Hind Rajab
01. 11. 2025 15.56
+1
na temu
ODGOVORI
2 1
Veščec
01. 11. 2025 16.12
+3
probaj v bejbicentru
ODGOVORI
3 0
