Redek 'ulov': fotograf ujel 'belega duha Sredozemskega gozda'

Španski fotograf je s kamero ujel nenavadno kreacijo narave: prvega belega iberskega risa na svetu. Ris ima genetsko motnjo, poimenovano levcizem. To pomeni popolno pomanjkanje pigmentacije na koži, ne pa tudi v očeh, kot je to značilno za albino živali.

Beli duh sredozemskega gozda. Tako je fotograf Angel Hidalgo opisal svojo najnovejšo najdbo med pregledovanjem posnetkov iz ene od svojih fotopasti, nameščene v globinah enega od gorskih verig Jaena v južni Španiji, poroča Euronews.

Ris z genetsko motnjo

Hidalgu je uspelo posneti iberskega risa z levcizmom, genetsko motnjo, ki povzroča delno ali popolno pomanjkanje pigmentacije na koži, ne pa tudi v očeh, kot bi se to zgodilo, če bi šlo za albino žival. Edinstvena fotografija je nastala 22. oktobra v provinci Jaen.

