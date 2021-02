Redke kenijske žirafe 'pokončali' nizki elektrovodi

Kenijsko elektropodjetje je že zagotovilo, da bo v parku zamenjalo drogove, tako da bodo žice dovolj visoko, da bodo žirafe lahko varno hodile pod njimi. V parku Soysambu v bližini mesta Nakuru sicer prebivajo zaščitene divje živali, zanje pa skrbi kenijska služba za prostoživeče vrste (Kenya Wildlife Service – KWS). Ta je sporočila, da je na kraj nesrečnega dogodka poslala svoje predstavnike, ki so raziskali območje in ugotovili, da vodi niso napeljani na zadostni višini.

Tri redke žirafe so poginile, potem ko jih je stresel električni tok. Z glavami in dolgimi vratovi so se namreč zapletle oziroma trčile v žice električnih daljnovodov, ki so čez kenijski nacionalni park Soysambu napeljane relativno nizko.

Na pogin treh žiraf je na Twitterju prva sicer opozorila naravovarstvenica Paula Kahumbu, v drugem tvitu pa je dodala, da se to ni zgodilo prvič in da bi to nesrečo lahko preprečili, če bi že prej upoštevali nasvete strokovnjakov. "Ti daljnovodi so že v preteklosti ubijali žirafe, jastrebe in flaminge. Nasveti strokovnjakov so bili prezrti. Ocene tveganja so zelo slabe, tudi pri številnih razvojnih projektih. Žalostno je, da se mora zgoditi nekaj takega, preden se nekateri ljudje prebudijo," je zapisala.

Po družbenem omrežju se je obrnila tudi na kenijsko elektrodistribucijsko podjetje in vodilne prosila, naj se skupaj s KWS celovito (in ne površinsko) lotijo težave. Odzval se je generalni direktor družbe, Bernard Ngugi, in v izjavi za javnost dejal, da podjetje "vse nesreče, povezane z elektriko, jemlje resno". "Obžalujemo ta dogodek, ker se zavedamo, da so prostoživeče živali sestavni del naše narave in kulture. Prav tako cenimo povratne informacije, ki jih o tej zadevi delijo različne vpletene in zainteresirane strani," je še dodal.