Redki posnetki mladega domorodca iz plemena v Amazonskem gozdu

Pri Associated Press so pridobili posnetek mladega bosega moškega, ki v naročju drži dve poleni. Videti je umirjen in dobrega zdravja. Približal se je vasi Bela Rosa ob reki Purus v jugozahodni Amazoniji.

Domačini so povedali, da je moški prosil za ogenj. Na posnetku eden od domačinov mladeniču skuša demonstrirati, kako uporabljati vžigalnik, a neuspešno.

Posnetek je nastal v sredo zvečer, po navedbah brazilskih oblasti pa se je deček manj kot 24 ur potem prostovoljno vrnil k svojemu plemenu.

Mladeniča so nato prevzeli člani brazilske agencije za zaščito domorodnih skupnosti in njihove kulture. Preverili so, ali je bil deček izpostavljen kakšni bolezni, proti kateri člani izoliranih domorodnih plemen niso odporni.

Prav tako so vzpostavili nadzor, s katerimi bodo preprečili, da bi do lokacije, kjer se je zgodilo srečanje, dostopali še drugi ljudje. Gre za pogosto prakso brazilskih oblasti, saj aktivnih stikov s temi skupnostmi ne iščejo. V primeru, da do srečanja pride, pa vzpostavijo zaščitena in varovana območja.