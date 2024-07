Redki prizori domorodnega plemena iz perujske Amazonije

V zadnjih tednih je organizacija Survival International večkrat opazila, da člani plemena prihajajo iz gozda in hodijo ob reki, kjer iščejo hrano. S tem se očitno tudi umikajo pred vse večjo in pogostejšo prisotnostjo gozdarjev v gozdu, ocenjuje lokalna skupina, ki se bori za pravice domorodcev. V zadnjih dneh so opazili dve skupini, v eni je bilo več kot 50, v drugi pa 17 pripadnikov domorodcev.

Skupino so konec junija opazili tudi na jugovzhodu Peruja blizu meje z Brazilijo. "Fotografije dokazujejo, da večje število izoliranih članov Mashco Piro živi le nekaj kilometrov stran od kraja, kjer bodo gozdarji začeli z delom," je za britanski The Guardian povedala direktorica organizacije Survival International Caroline Pearce. Trenutno ima koncesijo za izsekavanja gozda na tem območju več podjetij. Eno od njih naj bi že zgradilo več kot 200 kilometrov gozdnih cest za tovornjake, ki prevažajo les, in ima certifikat za pridobivanje rdečega lesa.

Omenjeno pleme sicer živi na območju med dvema naravnima rezervatoma v Madre de Diosu, s preostalim svetom ne komunicirajo, zato so tudi posnetki z njimi redki.

Konec junija je tudi perujska vlada sporočila, da so lokalni prebivalci pleme opazili 150 kilometrov od mesta Puerto Maldonado, ki je dobrih 55 kilometrov od bolivijske meje. Prav proti Boliviji naj bi se pleme tudi počasi pomaknilo.

"Na perujski strani bežijo pred gozdarji. V tem času se namreč pojavijo na plažah, kjer pobirajo jajca želv. V pesku smo že našli lupine jajc in njihove sledi," je povedala predstavnica brazilskega misijonskega sveta za avtohtono prebivalstvo v zvezni državi Acre in dodala, da so pripadniki vse bolj nemirni, saj so vedno na begu, ker nimajo miru.